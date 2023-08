Realov vratar Thibaut Courtois do hude poškodbe kolena

"Preiskave, opravljene pri Thibautu Courtoisu, so pokazale strgano sprednjo križno vez v levem kolenu. Igralca v naslednjih dneh čaka operacija," so v kratki uradni izjavi sporočili predstavniki španskega kraljevega kluba.

To pomeni, da bo sezono kot prvi vratar začel 24-letni Ukrajinec Andrij Lunin, Real pa naj bi po poročanju številnih medijev že začel iskati bolj izkušeno menjavo za Courtoisa. Madridčani naj bi se med drugim zanimali za dolgoletnega španskega reprezentanta Davida De Geo, ki se je to poletje razšel z Manchester Unitedom in je sedaj prost igralec. Drugo ime, ki ga omenjajo španski mediji, pa je še en ukrajinski vratar, in sicer Anatolij Trubin, za katerega se je Real zanimal že pred poškodbo Courtoisa, a bržkone so si ga želeli kot drugega in ne prvega vratarja kluba.