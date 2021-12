Realova Modrić in Marcelo sta morala v karanteno

V preteklih dnevih smo poročali, da imajo največ težav s koronavirusom v angleški Premier League, a kot kaže, se počasi zapleta tudi v Primeri Division. Tako so pri madridskem Realu sporočili, da sta morala v karanteno dva igralca iz udarne enajsterice belega baleta.

Na klubski uradni spletni strani so zapisali le na kratko: "Real Madrid CF sporoča, da sta bila naša igralca Marcelo in in Luka Modrić pozitivna na testiranju za covid-19." Nadaljnjih informacij niso ponudili, razen da sta omenjena igralca v izolaciji, naslednja njihova tekma v španskem prvenstvu pa (še) ni pod vprašajem. Real ima na sporedu dve tekmi v naslednjem tednu, v nedeljo doma proti Cadizu in 22. decembra v gosteh proti Getafeju.

So pa pri košarkarski sekciji madridskega kluba tudi že imeli podobno situacijo. Pozitivna sta bila trener košarkarjev Reala Pablo Laso in branilec Thomas Heurtel, oba sta manjkala na zadnji tekmi Evrolige proti berlinski Albi.

V ponedeljek je vodstvo nogometne angleške Premier League v izjavi za javnost zapisalo, da so na zadnjem testiranju na novi koronavirus zabeležili rekordnih 42 novih okužb. Največ skrbi imajo pri Manchester Unitedu. Tako je bila tudi prestavljena tekma med Unitedom in Brentfordom, ravno zaradi tega, ker je več igralcev in tudi članov kluba oddalo pozitiven izvid na okužbo s koronavirusom.

Pred tem je bil prejšnji konec tedna prestavljena tekma Tottenhama in Brightona, potem ko je bilo pri Spursih pozitivnih osem igralcev ter pet članov strokovnega osebja.