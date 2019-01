Realovcem večer zagrenil še Bale: že v 78. minuti se je vozil domov ...

Na Realovi strani tudi upokojeni 'Itu' Teh so bili po tekmi deležni tudi delivci pravice, ki po mnenju navijačev in nogometašev Reala niso dosodili očitnega prekrška nad Vinicusom jr. , ki si je za prvo tekmo, ki jo je v prvenstvu začel od prve minute, prislužil veliko pohval. Brazilec se je po obračunu tudi prek družbenih omrežij hudoval, češ kako sodniki niso pokazali na belo piko, ko je preigraval vratarja Baskov Geronima Rullija , prikimal mu je tudi upokojeni sodnik Eduardo Iturralde Gonzalez , ki je bil mnenja, da bi si moral glavni sodnik Juan Martinez Munuera s pomočjo sistema VAR znova ogledati situacijo, a si je ni.

Ta je enega vrhuncev dosegla po nedeljskem porazu z Real Sociedadom na stadionu Santiago Bernabeu (0:2), potem ko je televizija Mega TVv priljubljeni oddaji El Chiringuito z videoposnetki razkrila, da je Bale stadion Santiago Bernabeu v avtomobilu zapustil že v 78. minuti. Pet minut kasneje je Ruben Pardo odločil tekmo z golom za 0:2, Real je na zelenici igral tudi z enim manj. Valižan se je na prejšnji tekmi z Villarrealom sicer spet poškodoval in naj bi počival vsaj do sredine meseca, a to številnih kritik ni prav nič omehčalo.

"Ko sem moral v igro, sem se pripravil, da bi prikazal dobro predstavo. To sem počel v zadnjih mesecih. V glavi in na treningih. Nekaj novega je bilo, da ne igram v prvi postavi in sprva nisem bil pripravljen,"je po tekmi povedal Rulli, ki je v vrstah Real Sociedada v zadnjem času izgubil mesto prvega čuvaja mreže, čeprav si je s svojimi predstavami prislužil več vpoklicev v argentinsko člansko izbrano vrsto.

"Moja najboljša obramba? Tista dvojna Vinicusu in (Sergiu) Ramosu. Zelo blizu sta bila,"je tekmo še ocenil Rulli. "Leto 2018 smo zelo slabo zaključili in želeli smo se pobrati po odstavitvi (trenerja Asierja, op. a.) Garitana. Ljudje so nam vedno stali ob strani in zmaga je zanje. Preseneča me, da ima Real težave v napadu, saj po navadi zabijajo veliko golov. A če analiziramo tekmo, smo bili boljši kot oni. Enajstmetrovka nad Viniciusom? Akcija je bila hitra. Prišel je z visoko hitrostjo in jaz sem ga spremljal. Dotaknil sem se žoge in nato sva zadela. V nobenem trenutku roke nisem dvignil, da bi ga podrl. Zdi se mi precej očitno."

