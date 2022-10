V taboru Reala 'ponoreli': Če bi se to zgodilo Barci ali Atleticu, bi začeli vstajo

Po odločitvi glavnega sodnika in ob pomoči sobe VAR so gostje prišli do enajstmetrovke in izenačenja (1:1). V taboru galaktikov so se držali za glavo, po tekmi, ko so podrobno pogledali posnetek sporne situacije, pa se jim je, kot sporoča madridska Marca, preprosto zmešalo. "Če bi se kaj takega pripetilo Barceloni ali (in) Atleticu, mislim, da bi se pripravljali na vsesplošno vstajo," je bil po tekmi dovolj slikovit izkušen desni bočni branilec Dani Carvajal, ki mu je tako kot preostalemu delu slačilnice belega baleta težko padel remi proti ekipi, ki se krčevito bori za obstanek. Prednost Reala na vrhu je po srečni Barcini zmagi v Valencii, ko je Robert Lewandowski edini gol na Mestalli dosegel globoko v sodnikovem podaljšku, le še točka. "Sodnik Mario Melero je pokazal, da ne pozna pravil. To ni situacija, prek katere bi lahko dosodil najstrožjo kazen. Grozno se počutimo ob tem. Imamo pa v glavi, da se naši tekmeci ob vsaki takšni in podobno situaciji zgražajo in že govorijo o zaroti, ki prihaja iz našega tabora," so v en glas sporočili iz slačilnice galaktikov, ki jim je remi 891:1 očitno zelo težko padel. Nekaj je gotovo, za izgubljeni dve točki so Realovci bolj ko ne krivi skorajda izključno sami.