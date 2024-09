Realu dve enajstmetrovki in zmaga 2:0, zabil tudi Mbappe

Aktualni evropski in španski prvaki so imeli kar precej sreče. Pred najstrožjima kaznima so domači dvakrat zadeli prečnik in enkrat vratnico. Njihovo neučinkovitost sta v 58. minuti kaznovala Vinicius ter v 75. Kylian Mbappe.

Na prejšnjih dveh gostovanjih na Mallorci in Kanarskih otokih je Real Madrid iztržil zgolj remija.