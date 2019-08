Čas se izteka: Real in Juve še vedno daleč od Pogbaja

Vplivni španski športni dnevnik MARCAv torek poroča o "zadnjem poskusu" Real Madrida, da bi v svoje vrste zvabil zvezdnika Manchester Uniteda in francoske reprezentance Paula Pogbaja. Madridski časnik vseeno opozarja, da Real "v bitki proti času ni sam", saj je za svojega nekdanjega člana resno zagrizel tudi Juventus.

POGBA

"Manchester United ima do tega četrtka čas za iskanje hipotetične zamenjave. Če do tega roka, ko se zapre tržnica v Premier League, ne bodo pripeljali nobene okrepitve za sredino igrišča, je zdaj skorajda nemogoče, da bi rdeči vragi pristali na prodajo svetovnega prvaka, četudi imata Madrid in Juventus še veliko časa,"piše MARCA.

Čakajo na znesek, ki ga ni mogoče zavrniti

Prestopni rok na Otoku se namreč zapre v četrtek ob 17. uri, medtem ko bodo lahko velikani iz ostalih najmočnejših prvenstev nemoteno trgovali do 2. septembra. United je v ponedeljek potrdil prihod najdražjega branilca vseh časov, Harry Maguirese je iz Leicester Cityja preselil v zameno za 88 milijonov evrov, že dlje časa pa poskušajo pripeljati Lazievega srbskega reprezentanta Sergeja Milinkovića- Savića.

"Madrid in Juve poskušata poiskati formulo za prihod Pogbaja, ne da bi morala plačati več kot 150 milijonov evrov. United do tega trenutka ni bil fleksibilen, ker ne želi izgubiti Francoza, če pa bi to storil, bi moral biti znesek takšen, ki ga ni mogoče zavrniti, a vsaj Real toliko ne bodo plačal, čeprav je igralec prioriteta za (trenerja Zinedina, op. a.) Zidana,"nadaljuje MARCA.

Zavrnili Rodrigueza, kaj pa Gareth Bale?

Na sceno tu stopijo nogometaši, ki bi jih oba kluba lahko ponudila "rdečim vragom". Real je po poročanju dnevnika The Timesže ponudil kolumbijskega napadalnega vezista Jamesa Rodriguezain 30 milijonov evrov, a z Old Trafforda dobil negativen odgovor. Drugače bi bilo verjetno v primeru Garetha Bala, ki je že več let želja Uniteda, nedavno pa mu ni uspelo prestopiti na Kitajsko oziroma je njegov prestop v Jiangsu Suning (najverjetneje celo brez odškodnine) po poročanju BBC v zadnjem hipu ustavilo vodstvo Reala.

"Juve je po drugi strani prav tako izrazil pripravljenost za povratek Pogbaja in ponudil igralce, kot so (Blaise) Matuidi, (Mario) Mandžukić in (Paulo) Dybala, čeprav je napadalec rekel, da ne želi v Manchester," še dodaja MARCA.

Ni bil poškodovan

Kar nekaj prahu je dvignilo tudi dejstvo, da Pogba zaradi domnevnih bolečin ni odigral zadnje prijateljske tekme z AC Milanom (2:2), kar je le še podžgalo govorice, da se mu čas v Manchestru izteka. Trener Ole Gunnar Solskjaerje sicer zatrdil, da je prepričan, da bo na vezista lahko računal tudi v prihodnji sezoni, a po trditvah v otoških medijih ni bil poškodovan in je s to potezo želel zgolj še bolj pritisniti na klubsko vodstvo.

"Madrid se bo, dokler bodo obstajale možnosti, poskušal približati Unitedu, ki v tem trenutku na ponudbe ne odgovarja, a z jasnim zavedanjem, da ne bo plačal cene, ki ne ustreza razmeram na tržišču,"še piše MARCA.