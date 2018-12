Realu naslov, Ramosu pa pokal in žvižgi: 'Tega se ne da pojasniti'

"To je zelo pomemben naslov, dal nam bo veliko samozavesti v prihodnje. Leto smo si želeli zaključiti na najboljši možen način in to nam je uspelo," je za klubsko televizijo Real Madrid TV po tekmi dejal strelec vodilnega gola Luka Modrić, ki je užalostil starega znanca iz vrst zagrebškega Dinama Zorana Mamića na klopi Al Aina. "Resno smo igrali od prve minute in zadovoljni smo, da smo še tretjič v nizu osvojili naslov klubskega svetovnega prvaka. Dobro se počutim, ko igram to tekmovanje. Ne streljam veliko ... Ko pa streljam, gre včasih notri. Vsi mi govorijo, da naj več streljam na gol, a bolj mi je všeč podajanje žoge soigralcem in prispevati k drugim elementom v igri," je po 14. golu za Real na 280. tekmi še povedal vezist iz Zadra. Kar 12 golov je dosegel s streli izven 16-metrskega prostora ...

Solari: Ta dosežek bo težko izenačiti

Trener članskega moštva Santiago Solarije po tekmi bolj kot prispevek svojega predhodnika Julena Lopeteguija izpostavil delo Zinedina Zidana, potem ko si je Real zaradi zmag v Ligi prvakov pod taktirko Francoza seveda zagotovil nastop v zadnjih treh finalih klubskih SP.

"Vsi smo zelo veseli. Pohvala za te naslove gre igralcem, to pa je pika na i prekrasnemu obdobju naslovov v Ligi prvakov. Zdaj smo temu dodali še tretji zaporedni naslov na klubskem svetovnem prvenstvu," je na novinarski konferenci povedal Solari. "To bo težko ponoviti. Želimo si nadaljevati, to je gotovo. A ta skupina igralcev je spisala zgodovino. Ekipa je vajena ponavljanja uspehov, tako kot klub,"je nadaljeval Argentinec.

"Vedo, kako težko je osvajati reči. Pokazali smo resnost na tem turnirju. V nogometu so vedno možna presenečenja, oni pa bi skoraj zadeli na začetku. Še naprej smo igrali in zadeli v pomembnih trenutkih. Igralci si to zaslužijo, do sem so prišli s trdim delom in osvajanjem tolikšnega števila lovorik. Klubu in še posebej igralcem ter ostalim trenerjem, kot je Zidane, gredo čestitke, tako kot vsem ostalim, ki so delali in še vedno delajo za klub. Ta dosežek bo vsakomur težko izenačiti,"še pravi Solari, ki je šele kot peti trener osvojil klubsko SP (ali medcelinski pokal) na in ob igrišču.

RAMOS

Vrhunci tekme Real Madrid ‒ Al Ain: