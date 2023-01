Realu še drugič v sezoni spodrsnilo v domačem prvenstvu

Za Villarreal je to prva domača zmaga proti madridski zasedbi po več kot sedmih letih. Junaka zmage za rumeno podmornico sta bila Yeremy Pino in Gerard Moreno. Po prvem polčasu brez zadetkov, a z nekaj priložnostmi na obeh straneh, so v nadaljevanju pritisnili domači in praktično v prvi nevarni akciji povedli, ko je Moreno lepo našel Pina.