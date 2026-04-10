Realu še naprej ne steče, doma proti Gironi le do točke

Nogometaši belega baleta so imeli že v prvem polčasu več nevarnih priložnosti, a jih niso izkoristili. Povedli so v 51. minuti po golu Urugvajca Federica Valverdeja, za katalonsko zasedbo pa je izenačujoči zadetek enajst minut kasneje prispeval Francoz Thomas Lemar.
Galaktiki na zmago čakajo že od 22. marca, ko so doma ugnali Atletico Madrid. Od takrat so nanizali dva poraza, najprej so v domačem prvenstvu klonili proti Mallorci, v torek pa jih je z 2:1 v četrtfinalu Lige prvakov premagal še Bayern.
Z zasedbo iz Münchena se bodo znova udarili v sredo, remi proti Gironi pa je vse prej kot dobra popotnica pred zahtevnim obračunom, na katerem bodo lovili gol zaostanka.
Na lestvici španskega prvenstva sicer ostajajo trdno na drugem mestu, toda za vodilno Barcelono zaostajajo že za šest točk. Katalonci bodo v soboto imeli priložnost večnim rivalom pobegniti že na devet točk, doma bodo gostili mestnega tekmeca Espanyol.
V soboto bodo poleg mestnega obračuna v Barceloni na sporedu še tri tekme. Real Sociedad bo gostil Alaves, Elche se bo doma pomeril z Valencio, Sevilla pa z Atleticom iz Madrida. V zasedbo iz španske prestolnice, ki ima točko zaostanka za tretjeuvrščenim Villarrealom, se po poškodbi postopoma vrača slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak.
