Realu še naprej ne steče, doma proti Gironi le do točke

Nogometaši belega baleta so imeli že v prvem polčasu več nevarnih priložnosti, a jih niso izkoristili. Povedli so v 51. minuti po golu Urugvajca Federica Valverdeja , za katalonsko zasedbo pa je izenačujoči zadetek enajst minut kasneje prispeval Francoz Thomas Lemar .

Galaktiki na zmago čakajo že od 22. marca, ko so doma ugnali Atletico Madrid. Od takrat so nanizali dva poraza, najprej so v domačem prvenstvu klonili proti Mallorci, v torek pa jih je z 2:1 v četrtfinalu Lige prvakov premagal še Bayern.

Z zasedbo iz Münchena se bodo znova udarili v sredo, remi proti Gironi pa je vse prej kot dobra popotnica pred zahtevnim obračunom, na katerem bodo lovili gol zaostanka.