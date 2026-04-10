Nogomet

Realu še naprej ne steče, doma proti Gironi le do točke

Madrid, 10. 04. 2026 21.32 pred 18 dnevi 2 min branja 59

Avtor:
Ž.Ž. STA
FOTOGALERIJA: Real Madrid - Benfica

Nogometaši Real Madrida so v 31. krogu španskega prvenstva gostili Girono in vknjižili le eno točko. Na domačem Bernabeuu so se z dvanajsto ekipo lige razšli z izidom 1:1. Vodilna Barcelona bo v soboto imela priložnost, da Madridčanom pobegne na devet točk prednosti.

Nogometaši belega baleta so imeli že v prvem polčasu več nevarnih priložnosti, a jih niso izkoristili. Povedli so v 51. minuti po golu Urugvajca Federica Valverdeja, za katalonsko zasedbo pa je izenačujoči zadetek enajst minut kasneje prispeval Francoz Thomas Lemar.

Galaktiki na zmago čakajo že od 22. marca, ko so doma ugnali Atletico Madrid. Od takrat so nanizali dva poraza, najprej so v domačem prvenstvu klonili proti Mallorci, v torek pa jih je z 2:1 v četrtfinalu Lige prvakov premagal še Bayern.

Z zasedbo iz Münchena se bodo znova udarili v sredo, remi proti Gironi pa je vse prej kot dobra popotnica pred zahtevnim obračunom, na katerem bodo lovili gol zaostanka.

Povratno tekmo četrtfinala Lige prvakov bomo od 20.30 prenašali na Kanalu A in VOYO.

Na lestvici španskega prvenstva sicer ostajajo trdno na drugem mestu, toda za vodilno Barcelono zaostajajo že za šest točk. Katalonci bodo v soboto imeli priložnost večnim rivalom pobegniti že na devet točk, doma bodo gostili mestnega tekmeca Espanyol.

V soboto bodo poleg mestnega obračuna v Barceloni na sporedu še tri tekme. Real Sociedad bo gostil Alaves, Elche se bo doma pomeril z Valencio, Sevilla pa z Atleticom iz Madrida. V zasedbo iz španske prestolnice, ki ima točko zaostanka za tretjeuvrščenim Villarrealom, se po poškodbi postopoma vrača slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak.

nogomet la liga real madrid girona
KOMENTARJI59

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RUBEŽ
13. 04. 2026 12.58
Joj, jok, jom.
Odgovori
0 0
REAList7
11. 04. 2026 12.25
Farselonarji, ne pozabite, da je Cabrera, igralec Espanyola, za tisti minimalen dotik z roko na prsni koš vašega lameka prejel neposreden rdeči karton, medtem ko je za komolec v glavo in prebito arkado Bellinghama, s strani Borje Iglesiasa, igralca Celte Vigo, Bellingham celo sam prejel rumeni karton, ker je protestiral, ker nasprotnik ni prejel niti rumenega kartona. Enako se je zgodilo včeraj, Mbappe s prebito arkado, kar pomeni, da je prejel kar močan udarec in vi še kar naprej trdite, da to ni bilo za penal. Isto za Frana Garcio, prejel je udarec s komolcem v zadnji del glave in zakrvavel, nasprotnik pa ni prejel niti rumenega kartona. Mene je sram, da ste lahko nekateri osebki takšni hinavci z dvojnimi merili, ko en dan trdite nekaj, naslednji dan, ko pa igra vaš ogaben klub, in se zgodi enaka situacija, pa zagovarjate nekaj popolnoma nasprotnega. Fuj 🤮
Odgovori
-13
1 14
Lock Down
11. 04. 2026 12.43
A si pozabil na nekaznovani namerni udarec Rudigerja s kolenom v glavo na tleh ležečega nasprotnika nedolgo nazaj, in ti boš drugim pametoval o dvojnih merilih o poštenosti igralcev in nedosojenih sodniških odločitvah, kekec beli zafrustrirani.
Odgovori
+10
11 1
NoriSušan
11. 04. 2026 20.40
Pejd spat
Odgovori
0 0
štajerski janezek
11. 04. 2026 11.24
Ko boste priznali, da v ekipi nekaj ne štima. Da preveliki igralski karakterji dirigirajo slačilnico in da trener ni dorasel klubu in ekipi vam bo lazje. Do takrat pa lep dan!
Odgovori
+9
11 2
Vladimir.Krutov
11. 04. 2026 14.40
janez točno...grema na kavo če si za...
Odgovori
+3
4 1
REAList7
11. 04. 2026 10.54
V primerjavi s tekmo proti Mallorci je včeraj vsaj bilo opaziti željo in borbenost igralcev Reala. Ampak na žalost še vseeno vse v duhu letošnje sezone. Premalo je to. Camavinga mi deluje totalno izgubljen. Še najbolj me je prepričal Fran Garcia. Vini pa tudi kot vedno do zdaj izgubi preveč žog, učinek pa je premajhen glede na število zapravljenih priložnosti. V prvi vrsti se je treba zazret vase in spremeniti marsikaj, kot drugo pa enostavno ne gre mimo španskih sodnikov, ki so res katastrofalni. Alberola Rojas je za moje pojme včeraj opravil slabo delo (pustimo to, če namerno ali ne, ker že itak vemo kako in kaj je s tem). Ni pokazal rumenega kartona tam za prekršek nad Franom, Valverde je porumenel zaradi tega, ker je prvi odbil žogo in malenkost oplazil nasprotnika (mimogrede, enaka situacija s t.i. "follow through" kot pri gerardu martinu, le da je pri slednjem šlo za neprimerno večjo intenziteto in mu je ta skoraj zlomil nogo, sta pa oba dobila enako kazen 🤦), potem pa še ta situacija z Mbappejem v kazenskem prostoru, ko je branilec, po tem, ko ga je Mbappe že preigral in šel mimo njega, iztegnil nazaj nogo in zamahnil z rokami ter ga pri tem zadel. Človek ostane brez besed.
Odgovori
-12
1 13
štajerski janezek
11. 04. 2026 11.21
Jok jok? 🤣🤣🤣
Odgovori
+12
13 1
žikabato
11. 04. 2026 10.45
Saj ni sramota če izgubiš 2 točki proti najboljši ekipi katalonije
Odgovori
+3
8 5
ViscaB
11. 04. 2026 09.14
Če komu za včerajšno tekmo ni kaj jasno naj uporabi zdrav razum🤣
Odgovori
+13
16 3
Lock Down
11. 04. 2026 09.09
Yamal je imel popolnoma prav. Kradejo, lažejo in se potem pritožujejo. Primer Negreria so si izmislili, da prikrijejo svoja sramotna dejanja skozi celotno zgodovino Lalige.
Odgovori
+18
21 3
cripstoned
11. 04. 2026 09.13
8mio.eur v 17letih ni izmisljeno..spanski davcni urad je javno podal vsa nakazila bivsih in zdajsnjih predsednikiv ropalone...da o kriminalu pri izgradnji stadiona niti ne zacnemo...
Odgovori
-18
2 20
Barni3
11. 04. 2026 12.41
Ni izmisljenih tudi nihce ne zanika le da niso bilu uporabljeni za podkupovanje sodnikov ampak za svetovanje...za kar placujejo vsi kluvi v spaniji...to pa da je bil negrejra v tistih letih castni clan organizacije pa pride prav doticni osebi dapreusmeri pozornost od tam kjer bi morala biti
Odgovori
+8
8 0
NoriSušan
11. 04. 2026 20.41
Haha kripl jokca spet
Odgovori
0 0
annonymo95
11. 04. 2026 09.03
To pa je trening, da niti tam ne mores zmagat hahahahaha
Odgovori
+14
15 1
cripstoned
11. 04. 2026 08.39
Farsici real madrid ima trening v laligi za ligo prvakov..hahahahah..tako ali tako nas nikoli ne boste dohiteli v ligaskih naslovih pa lahko kradete se naslednjih 26let...v ligi prvakov pa nas spremljajte se naprej
Odgovori
-15
5 20
štajerski janezek
11. 04. 2026 08.41
Ne jokaj prijatelj! Karmaaaa se ti je spet nasmejala :) celi teden si tulul in se naslanjal... mam veze na Palomi. Rabis kako posiljko?
Odgovori
+11
15 4
Clovek
11. 04. 2026 08.43
Ne vem, ce je remi z Girono dober trening za Bayern.. S taksno igro jih bo Bayern konkretno povozil in boste lahko trenirali samo se za kaksno prijateljsko tekmo..
Odgovori
+13
16 3
Maxx365
11. 04. 2026 08.43
Brez Franca in podkupljenih sodnikov bi bili z naslovi nekje na nivoju Girone.
Odgovori
+15
18 3
Lock Down
11. 04. 2026 08.50
No, no. Zakaj se pa potem zaradi enega navadnega treninga tako razburjaš in žališ vse okoli sebe. Te bo nazadnje še kap.
Odgovori
+16
18 2
NoriSušan
11. 04. 2026 20.41
Ne boste nas dohiteli a zmagal smo 6 od 7 zadnjih klasikov. Jokajte še naprej
Odgovori
0 0
RUBEŽ
11. 04. 2026 08.36
HAHAHA, ŠTALA MADRID z vsemi Zlatimi žogami.
Odgovori
+11
17 6
Joško s Krasa
11. 04. 2026 08.43
Izterjevalec,te je kaj strah srede,v tvojih postih po prvi tekmi zaznavam strah?!?!
Odgovori
-14
4 18
cripstoned
11. 04. 2026 08.46
Vrisca varca z vsemi sodniki in varom
Odgovori
-14
3 17
Clovek
11. 04. 2026 09.28
kaksne jokice :)
Odgovori
+11
12 1
RUBEŽ
11. 04. 2026 10.01
Bayern, ne Barca. Ampak resnica boli.
Odgovori
+7
10 3
LolSLO
11. 04. 2026 08.33
Kot navijač Reala mi je čudno,da ta članek ni na prvi strani. Lahko bi bil že naslov: Barcelona osvaja Laligo. Brez kakšršnih koli izgovorov glede sojenja ali kaj drugega...če s tako zasedbo ne zabiješ golov iz kar nekaj priložnosti..nimaš kaj. Ostaja še LP kjer pa Real nekako najde tisti pogon in nekaj pokaže. A to leto bo zeeeeloooo težko.Sploh ta prvi test čez par dni.
Odgovori
+6
12 6
annonymo95
11. 04. 2026 08.37
to pa dobis ker si bil pameten par dni nazaj s svojimi 300 kometarji hahahahaha
Odgovori
+8
11 3
LolSLO
11. 04. 2026 08.44
Niti ne...sem tudi razložil zakaj sem pisal,kar sem pisal.Ravno si potrdil:)
Odgovori
-4
5 9
annonymo95
11. 04. 2026 09.02
danes pa jok naprej. pa tako lepa sobota je hahahahaha
Odgovori
+5
7 2
LolSLO
11. 04. 2026 09.13
Si kje zasledil,da jokam? Haha ,kot da se z boti pogovarjam.Sploh ni važno kaj napišeš so odgovori v enem značilnem slogu..de.bi.lnem
Odgovori
-6
2 8
annonymo95
11. 04. 2026 09.15
hahahahahaha a boli
Odgovori
+6
8 2
LolSLO
11. 04. 2026 09.29
Nič me ne boli:) Brez skrbi..mogoče me malo bolijo možgani,ko berem tvoje bed-arije
Odgovori
-4
3 7
annonymo95
11. 04. 2026 10.26
pomoje te bolijo od prenapenjanja minuli teden v komentarjih, ali pa od vcerajsnje igre reala hahahahahahaha
Odgovori
+3
5 2
LolSLO
11. 04. 2026 11.23
hahahaha vseeno ostajaš de..il :D Res ne razumete normalne komunikacije...saj lahko po vaše ni problema.
Odgovori
-3
1 4
Kolllerik
11. 04. 2026 19.39
annonymo +++, 🤣
Odgovori
0 0
Kolllerik
11. 04. 2026 19.40
Nič me ne boli... (... šmrk, šmrk)
Odgovori
0 0
NoriSušan
11. 04. 2026 20.43
Kot navijač Reala si brihtn ko zmagujete in ponižen ko zgublate. Kva se spet finga delaš k vsi vemo kok si brihtn hahah.
Odgovori
0 0
annonymo95
11. 04. 2026 08.33
hahahahahhahahahaha
Odgovori
+4
7 3
Wolf85
11. 04. 2026 08.24
Roko na srce penal je bil.ampak da s tako ekipo igraš celo sezone na penala in se od tega je vec k polovica penalov pod vprašajem.profilko je toliko navajen penalov za real,da je napovedal da bodo proti bayernu napredovali po penalih.tako da velja pravilo za njih;no penalty,no party.
Odgovori
+10
13 3
Wolf85
11. 04. 2026 08.28
Ampak še preden je mbappe padel je on drugega obrambnega porinil iz hrbta,tako da bi lahko bil že tam prekrsek v napadu
Odgovori
+12
14 2
štajerski janezek
11. 04. 2026 08.33
Realen komentar. Saj zato mogoce ni bil penal piskan. Druge razlage ne vidim... ker var bi se drugace vkljucil
Odgovori
+11
12 1
Wolf85
11. 04. 2026 08.43
Ja to je edina razlaga tudi po moje
Odgovori
+11
12 1
štajerski janezek
11. 04. 2026 08.22
Evo samo 1 podatek. Real je preden se je Mbappe vrnil zmagal na 3 tekmah zaporedoma. Sedaj pa 2 poraza in remi. Ampak kriv je sodnik. A ze vrabcki civkajo, da nekaj ne stina v ekipi...
Odgovori
+12
14 2
Lock Down
11. 04. 2026 08.30
Sej tud v PSG ni bilo z ekipo praktično nič dokler je igral za njih, takoj ko pa je odšel so pa osvojili LP.
Odgovori
+13
14 1
cripstoned
11. 04. 2026 08.10
Moram cestitati vsem farsicem se za en sodniski in var naslov...ta je se najbolj ociten ..LALIGA NEGREIRA...cestitke ata kripsi ni dvomil v sodnisko varcelono...res nimate konkurence v pokradenih lovorikah hahahahahah
Odgovori
-20
2 22
štajerski janezek
11. 04. 2026 08.18
Kaj pa je blo narobe?
Odgovori
+15
16 1
Lock Down
11. 04. 2026 08.30
Negreria 🤣🤣🤣
Odgovori
+13
14 1
Clovek
11. 04. 2026 08.37
Dobro da ste v sredo vsi pisali kako se vardrid ne pritozuje nad sodniki🤣
Odgovori
+10
11 1
Maxx365
11. 04. 2026 08.41
In o pokradenih lovorikah govori navijač najbolj pokvarjenega in osovraženega kluba na svetu, ki je s sodniško pomočjo pokradel najmanj 10 naslovov LP, da o pokradenih naslovih Lalige in Francovega pokala sploh ne govorimo.
Odgovori
+12
13 1
NoriSušan
11. 04. 2026 20.43
Tudi mi nismo dvomil v penale. Še ena sezona brez trofeje
Odgovori
0 0
cripstoned
11. 04. 2026 08.02
LALIGA NEGREIRA 25/26 je koncana...real madrid dalec najbolj pokradena ekipa vkljucno z vcerajsno tekmo kjer je rojas poskrbel se za eno novo krajo in poskrbel da je real remiziral...penal cist po vseh parametrih samo v LALIGI NEGREIRA ne...hahahahaha komu lepse kot navijacu reala..sezona 25/26 je vsem farsicem pokazala in dokazala da so lahko glede sodnikov samo tiho...
Odgovori
-13
6 19
štajerski janezek
11. 04. 2026 08.19
Penal? Jaz bi rekel common sense. Kaj ni Mbappe enega branilca odrinil stran?
Odgovori
+16
17 1
NoriSušan
11. 04. 2026 20.44
Najbolj pokradena hahaha. 20 penalov in podaljški po 15 minut so razlog da še stojite in niste v ligi evropa kjer vam je tud mesto.
Odgovori
0 0
BarcaHighFive
11. 04. 2026 08.01
kak lep soncen dan😁
Odgovori
+8
12 4
