Rebekah Vardy izgubila tožbo proti Rooneyjevi soprogi

Rebekah Vardy in Coolen Rooney sta spor poravnali na sodišču.

Rebekah Vardy se je odločila, da Coleen Rooney toži zaradi obrekovanja, da bi si povrnila ugled. V sodbi, objavljeni v petek, je sodnica Karen Steyn odločila v korist Coleen Rooney. Sodnica je sklenila, da dokazi, ki jih je sodišču priskrbela Vardyjeva, niso bili verodostojni in so bili "očitno neskladni s sočasnimi dokumentiranimi dokazi", poroča britanski dnevnik The Guardian.

Sodnica je prav tako dejala, da sta Rebekah Vardy in njena agentka Caroline Watt verjetno namerno uničili potencialno obsojajoče dokaze. Sporočila Whatsapp na novem telefonu Wattove so bila izgubljena, stara naprava je bila odvržena s čolna v Severnem morju, medtem pa so bila sporočila na telefonu Vardyjeve izgubljena v procesu varnostnega kopiranja.

Dodala je še: "Dokazi po mojem mnenju jasno kažejo, da je Rebekah Vardy vedela za to vedenje in se vanj aktivno vključila, tako da je gospo Watt usmerila na zasebni račun Rooneyjeve, ji pošiljala posnetke zaslona objav in odgovarjala na vprašanja novinarjem preko Wattove."

Rooneyjeva je v objavi javno obtožila Vardyjevo, da je njene zasebne vsebine pošiljala novinarjem, potem ko je med svoje Instagram "zgodbe" naložila tri neresnične informacije, ki so bile kasneje objavljene v tabloidu. "Shranila sem si vse zgodbe in naredila posnetke zaslona, kjer je jasno razvidno, da jih je videla le ena oseba, to je bila Rebekah Vardy," je javno izjavila Coleen Rooney.

Sodni stroški naj bi znašali okoli 3,58 milijona evrov, v večini pa jih bo morala kriti Vardyjeva.