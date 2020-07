Rebić obujal pokalni uspeh s Frankfurtom: Igralci Bayerna so nas podcenjevali, želel sem jih ubiti

Spomnimo, Eintracht iz Frankfurta je v finalu nemškega pokala leta 2018 ugnal Bayern iz Münchna s 3:1. Prva dva zadetka je za orle zabil pravAnte Rebić, piko na i presenetljivi lovoriki pa je globoko v sodnikovem podaljšku pristavil Mijat Gačinović. Pri poraženih Bavarcih je kot edini v polno meril Robert Lewandowski. Poljak je na začetku drugega dela izenačil na 1:1. Po tekmi dvomov o najboljšem igralcu finala ni bilo, ta prestižna posamična nagrada je romala v roke hrvaškega napadalca, ki je le nekaj tednov kasneje v Rusiji spisal eno najbolj presenetljivih pravljic v zgodovini reprezentančnega nogometa.

Rebić je trenutno še vedno član Eintrachta, a v tej sezoni kot posojeni nogometaš igra za Milan, kjer predvsem po "korona" premoru niza sijajne predstave. Za italijanske medije pa se je v enem od zadnjih intervjujev spominjal že omenjenega finala in zmage s 3:1.

"Zakaj nam je uspelo zmagati? Ker so nas podcenjevali," je bil jasen 26-letnik, ki je svojo trditev podkrepil z nazornim primerom: "Na ogledu igrišča pred tekmo je do Kevin-Princa Boatenga (tedanjega Rebićevega soigralca, op. a.) pristopil Bayernov vezistThiago Alcantara. Dejal mu je, da je travnata zelenica odlično pripravljena in se bodo zato z nami vso tekmo poigravali. Thiagove besede so me razburile in obenem motivirale. ‘Morda nam ne bo uspelo slaviti, a na igrišču jih bomo ubili,’ sem si mislil.”

"Na koncu smo jih v nogometnem smislu zares ubili. Dosegel sem dva zadetka in nato še dvignil pokal,"je sladke spomine obujal Hrvat.