Rebića zaradi poškodbe ne bo v Ljubljano

Selektor Zlatko Dalić in zdravniška služba reprezentance sta bila v stiku zAntejem Rebićem in zdravstveno službo Milana, nakar so ugotovili, da Rebić ne bo mogel pomagati Hrvaški na tekmah proti Sloveniji, Cipru (27. marca) in Malti (30.).

Dalić je že pred tem vpoklical krilnega napadalca hrvaškega prvoligaša Gorice Kristijana Lovrića, ki bo prvič v članski hrvaški vrsti. S 15 goli je sicer drugi strelec hrvaške lige.