Rečanom se smeji, Pašalić in Galešić lahko igrata v Stožicah

Nogometaši Rijeke in ljubljanske Olimpije so odigrali uvodni obračun zadnjega kroga kvalifikacij Konferenčne lige (1:1), po končanem dvoboju in remiju pa je strokovni štab v slabo voljo spravil ne le končni rezultat, ampak tudi dejstvo, da na povratni tekmi v Stožicah, ne bodo mogli računati na dva pomembna člena udarne enajsterice, Marca Pašalića in Nika Galešića.