Record: Šporar vsak hip novi član Sportinga

Šporar (na fotografiji) se je pri Slovanu "prebudil" in si kot vse kaže priigral nov odmeven prestop.

Podobno kot Recordje v prejšnjih dneh poročal še en portugalski časnik A Bola. A do uradne potrditve ni prišlo. Vzrok naj bi bil predvsem finančne narave, saj so pri Slovanu za Andraža Šporarjazahtevali sedem milijonov evrov odškodnine, Sporting pa bi plačal največ 5,5 milijona evrov. V vsakem primeru bi postal najdražji prestop iz slovaške lige.

Record, ki se naslanja na svoje vire oziroma informacije, pa pravi, da bo Šporar v naslednjih urah odpotoval v Lizbono, opravil zdravniške preglede in postal prva uradna okrepitev slovitega portugalskega kluba v zimskem prestopnem roku. Po poročanju portugalskih medijev bo 25-letni Šporar, za katerega so se po trditvah Slovanovega vodstva zanimali tudi v drugih državah, tudi v Turčiji pri Bešiktašu in na Škotskem pri Celticu, podpisal štiriinpolletno pogodbo, ki mu bo letno prinesla več kot milijon evrov. Že v torek naj bi si ogledal tudi dvoboj Sportinga z Brago v ligaškem pokalu.

Šporar je poklicno kariero začel pri Interblocku, nato pa prestopil v Olimpijo, kjer je nase opozoril s številnimi zadetki. Prestop v Basel in posoja v Arminio Bielefeld mu nista prinesla posebnega uspeha, zato pa je na novo zaživel v Slovanu iz Bratislave, kjer je bil v prejšnji sezoni najboljši strelec lige, na vrhu lestvice strelcev v elitni slovaški ligi pa je tudi trenutno. Posledično je postal tudi prvi napadalec slovenske reprezentance, za katero je debitiral jeseni 2016.

