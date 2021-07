Redknapp: Toliko dobrih mladih igralcev nakazuje zlato obdobje angleškega nogometa

Jamie Redknapp, nekdanji angleški reprezentant, se je za angleški Sky Sport razgovoril pred težko pričakovanim dvobojem med Anglijo in Italijo v finalu evropskega prvenstva ter pogled usmeril tudi nekoliko v prihodnost. "Imamo toliko dobrih mladih igralcev, da ne bi smeli gledati samo na odvijajoči se turnir, temveč tudi v prihodnost ter morebiti v zlato obdobje, v katero lahko vstopimo. Nogometu v tej državi se morda obeta nekaj zares dobrih let." Mladi reprezentanti Anglije so si z uvrstitvijo v finale priigrali tudi veliko izkušenj na tako pomembnem turnirju, ki jim bodo v prihodnosti še kako koristile.