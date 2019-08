Redknapp začuden: Ne vem, zakaj Real tako ravna z Garethom

Po tem, ko je Zinedine Zidaneže pred tremi tedni javno dejal, da bi bilo "najbolje za vse", če bi Gareth Balezapustil Real Madrid, je Valižan na zadnji dan prestopnega roka v Veliki Britaniji še vedno član "kraljevega kluba". Še najbližje je bil prestopu v kitajski Jiangsu Suning, a je po informacijah BBCodhod nezaželenega Valižana ustavil njegov trenutni delodajalec. 30-letnik je skupaj s Jamesom Rodriguezom, Luko Modrićem in Marianom Diazomv sredo ostal doma, ko je člansko moštvo Reala odpotovalo v Salzburg na prijateljsko tekmo, ki jo je tudi dobilo s prvencem novinca Edena Hazarda(1:0).

BALE

'Bilo je malce čudno'

"Način, na katerega je vse skupaj prišlo v javnost, ni dober. Nenadoma je prišlo ven, da ga ne želijo več tam, a on ni takšen fant, s katerim bi bilo potrebno tako ravnati, ker ne povzroča težav," je za BBC Radio Wales povedal Harry Redknapp, ki je nekoč pri Portsmouthu sodeloval tudi z Milanom Mandarićem, srbski poslovnež pa ga je nekoč omenjal kot možnega trenerja Olimpije.

"Ni fant, ki bi ti v slačilnici povzročal težave ali vplival na duh preostalega dela moštva, ni eden takšnih fantov, zato ne vem, zakaj bi tako ravnal z Garethom. Bilo je malce čudno,"se informacijam iz Madrida medtem še naprej čudi Redknapp.

Strelec ključnih golov padel v nemilost

Balu, ki je bil v prvih sezonah zaradi številnih pomembnih golov na najpomembnejših tekmah med največjimi ljubljenci občinstva na stadionu Santiago Bernabeu, so navijači do danes že povsem obrnili hrbet, čeprav je še lani dosegel zmagovita gola za zmago v finalu Lige prvakov proti Liverpoolu (3:1). V prvi sezoni brez Cristiana Ronalda namreč ni uspel prevzeti vodilne vloge v moštvu, ki je kapituliralo na vseh frontah, Valižana pa so tako kot v minuli sezoni ustavljale ponavljajoče se poškodbe.

Njegovo (ne)znanje španščine mu kljub šestim letom življenja v osrčju Iberskega polotoka ni prav nič pomagalo pri osvajanju src privržencev "belega baleta", pogosto igranje golfa, nedavno tudi ob eni od prijateljskih tekem soigralcev, ki je ni odigral, pa je stanje še poslabšalo. Bale je sicer iz Tottenhama prestopil leto po Redknappovem odhodu, leta 2013, Real pa je zanj Spursom skupaj plačal 101 milijon evrov. Bale je v belem dresu osvojil štiri naslove v Ligi prvakov in še en državni ter pokalni naslov (poleg tega pa še tri evropske superpokale in tri naslove klubskega svetovnega prvaka).

'Daj, Gareth, nismo mislili resno ...'

Po pisanju BBCsi Zidane ne želi več delati z Balom, s katerim naj bi se tudi sprl glede nekaterih taktični pomislekov. Po Redknappovem mnenju Valižana kljub vsemu ne bodo uspeli kar vreči skozi vrata Santiaga Bernabeua, napovedal je celo, da se mu bodo čez "mesec ali dva" opravičili in mu ponudili novo priložnost.

"Gareth je izvrsten igralec in tudi izvrsten fant, nikoli ni povzročal niti minute težav,"je še dejal Redknapp. "Štiri leta sem ga treniral in absolutno se z njim ni potrebno veliko ukvarjati (low maintenance, op. a.), nikomur ne povzroča težav, samo igra nogomet in res sem presenečen, kako se je vse skupaj razvilo pri Realu, presenečen sem, kako je Zidane kar naenkrat prišel ven z izjavo, da tam ni več zaželen. To ni bil najboljši način in Garetha ne bodo prisilili v hitro odločitev glede tega, da bi kam odšel, če si tja res ne želi. Je v izvrstnem klubu in veste kaj se bo zgodilo? Morda bo Real Madrid v mesecu ali dveh vknjižili nekaj slabih rezultatov, nato pa se bodo obrnili k njemu in rekli: 'Daj, Gareth, nismo mislili resno, spet si v ekipi ...'"