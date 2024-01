Smrt legendarnega nemškega nogometaša in funkcionarja Franza Beckenbauerja, ki je v starosti 78 let preminil v nedeljo, še vedno sproža številne odzive. Med drugimi so se "Kaiserja" spomnili tudi pri Nogometni zvezi Slovenije, kjer so na družbenih omrežjih nad njegovo fotografijo zapisali: Počivaj v miru, Der Kaiser.

Eden tistih, ki je nekdanjega kapetana reprezentance Zahodne Nemčije v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, trenerja nemške izbrane vrste med letoma 1984 in 1990 ter nekdanjega direktorja Bayerna Münchna v devetdesetih letih dobro poznal, je eden najboljših slovenskih nogometašev v zgodovini Branko Oblak. "Bil je res vrhunski nogometaš. Primerjal bi ga s Pelejem, pa čeprav je bil branilec. Ne samo to, bil je tudi neverjetno karizmatičen nogometaš. Pravi vodja. To je potrdil že kot igralec in še bolj pozneje kot funkcionar," je Oblak za Sportklub opisal dve leti starejšega Beckenbauerja, s katerim pri Bayernu sicer nikoli nista igrala skupaj. "Sem pa velikokrat igral proti njemu, s Schalkejem in z jugoslovansko reprezentanco. Že res, da nisva igrala skupaj, a je imel pri Bayernu, tudi ko ga tam ni bilo več, velik vpliv. On je bil tisti, ki je poskrbel, da sem jaz sploh prišel v Bayern," je dodal Oblak in poudaril, da je bil Beckenbauer zelo korekten človek in pravi gospod.

"Redko vidiš takega športnika, kot je bil on. Nikoli ni tolkel po mizi. Vedno je vse delal iz ozadja. Na vse v Nemčiji je imel velik vpliv. Nikoli ni želel neke funkcije, a je vlekel vse niti iz ozadja, tudi takrat, ko sem bil v klubu jaz. Njega se je vprašalo vse," je nadaljeval Oblak. Kot je povedal, sta bila prijatelja. "Ni bil važič, čeprav bi lahko bil. V Nemčiji je bil izredno spoštovan, a je vedno znal prisluhniti. Nanj imam lepe spomine. O njem vse dobro. Res mi je žal, da je umrl. Bil je velika ikona. Vedel sem, da ima težave z zdravjem, a si nisem mislil, da bo umrl. Verjel sem, da bo živel sto let," je še povedal Oblak. Že v ponedeljek je Evropska nogometna zveza Uefa, ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, ob žalostni novici zapisala: "Zelo smo užaloščeni zaradi smrti Franza Beckenbauerja, enega največjih nogometnih igralcev vseh časov. Na svetovnem prvenstvu je zmagal kot igralec in trener, na igrišču pa je bil eleganten in dominanten. Za vedno bo ostal v naših srcih."

Odzvala se je tudi Mednarodna nogometna zveza Fifa na čelu s predsednikom Gianijem Infantinom in zapisala, da je imel Franz Beckenbauer, legenda nemškega in svetovnega nogometa, takšne dosežke, da je za vedno vpisan v zgodovino, a da je kljub priljubljenosti ostal skromen in realen. "Bil je prvi kapetan, ki je leta 1974 dvignil zdajšnjo lovoriko za svetovnega prvaka. Njegova smrt je boleča izguba za nemški in svetovni nogomet. Navijači po svetu, posebej nemški in Bayernovi, se ga bodo za vedno spominjali," so zapisali pri Fifi. Infantino je dejal, da je Beckenbauer vedno rad delil nogometno znanje, ob tem pa njegovi družini, prijateljem in nemški zvezi izrazil sožalje.