Redsi prekinili mini serijo porazov, 22. zaporedna zmaga na Anfield Roadu

Liverpool hiti proti prvemu naslovu angleškega prvaka po treh desetletjih suše. Čeprav redsi v zadnjem obdobju niso prepričljivi, na zadnjih štirih tekmah v vseh tekmovanjih so izgubili kar tri, pa je bolj ali manj jasno, da jim naslov prvaka nikakor ne more uiti. Bolj komplicirano stanje imajo redsi v Ligi prvakov, kjer bodo v sredo zvečer, tudi s prenosom na Kanalu A in VOYO, na Anfield Roadu proti Atleticu lovili zaostanek gola po prvem dejanju v Madridu. Ob vseh težavah v zadnjem času je Liverpool "zadela" še poškodba prvega vratarja Alissona Beckerja , ki bo izpustila tekmo leta proti Atletom. Brazilca ni bilo v kadru tudi na tekmi domačega prvenstva proti Bournemouthu, ko so gostitelji že po nekaj minutah rezultatsko zaostajali. Gostje so izpeljali hiter in učinkovit protinapad, ki ga je z golom kronal Callum Wilson . Na veselje domačih navijačev so redsi hitro izenačili, izkoristili so napako gostujoče obrambe in Mohamed Salah je zadel s strelom po tleh z roba kazenskega prostora. Že nekaj minut kasneje je domačim uspel popoln rezultatski zasuk.

Tudi tokrat se ni ravno proslavila gostujoča obramba in Sadio Mane je bil po protinapadu uspešen iz bližine (2:1). Gostje so po drugem prejetem zadetku razpadli, po obetavnem uvodu v dvoboj je v drugem delu prvega polčasa povsem gospodarila domača ekipa, ki bi lahko do odmora še bolj oplemenitila svoje vodstvo. A ji ni uspelo. V drugem polčasu so domači nogometaši stopili s plina, navkljub dejstvu, da so imeli minimalno rezultatsko prednost, pa se v napadu niso več preveč trudili, ampak so z disciplinirano in odgovorno igro zaprli vse poti do svojega gola in se na koncu le veselili nove prvenstvene zmage ter naredili nov korak na poti k osvojitvi laskavega naslova v Premier League. V končnici tekme so gostje sicer redse stisnili v kazenski prostor, imeli nekaj zelo obetavnih situacij pred tekmečevimi vrati, a do gola le niso prišli.



Izid:

Liverpool - Bournemouth 2:1 (2:1)

Salah 25., Mane 33.; Wilson 9.