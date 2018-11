Redsi niso vrgli puške v koruzo: 'Sezona se je šele dobro začela'

Boleč spodrsljaj na gostovanju v Beogradu še ni povsem utonil v pozabo. Na Anfieldu bodo iz poraza skušali iztržiti kar največ, kljub udarcu na Marakani, pa se redsi niso vdali v usodo. Po besedah brazilskega reprezentanta Roberta Firmina se pridobitve poletnega prestopnega roka počasi že obrestujejo, zaradi česar v Liverpoolu ne skrivajo apetitov tako na angleških kot tudi evropskih zelenicah.

Na začetku minule sezone so le redki navijači Liverpoola upali sanjati o velikem finalu, po ne preveč obetavnem začetku v elitni druščini pa se je varovancem Jürgena Kloppauspelo prebiti vse do Kijeva, kjer so morali priznati premoč madridskemu Realu. Na trnovi poti so ugnali tudi otoškega tekmeca Manchester City, ki si je v minuli sezoni prislužil naslov angleškega prvaka, na Anfieldu pa verjamejo, da lahko v tej sezoni ogrozijo vladavino sinje modrih.

Firmino se je v minuli sezoni Lige prvakov enajstkrat vpisal med strelce. FOTO: AP

V poletnem prestopnem roku so redsi odprli denarnico in poskrbeli za kar nekaj pomembnih okrepitev, ki bi po mnenju Roberta Firmina lahko jeziček na tehtnici, v boju za naslov prvaka, prevesile v prid Liverpoola."V klubu so dobro vedeli, kje je potrebno zapolniti vrzeli ter nakupili nekaj pomembnih igralcev. Ob Alissonu Beckerju in Fabinhuše Xherdana Shaqirija. Imamo vse kar potrebujemo za novo odlično sezono," je svoje prepričanje v intervjuju za Goal delil Brazilec. Redsi so lahko upravičeno zadovoljni z začetkom sezone, v angleškem prvenstvu še niso zabeležili poraza, v Ligi prvakov pa je slika nekoliko drugačna. S porazom v Beogradu proti Crveni Zvezdi si je Kloppova četa nekoliko otežila pot v osmino finala. "Imamo ekipo, ki se lahko bori za lovorike v obeh tekmovanjih," je prepričan Firmino, ki verjame, da bi Liverpool ob koncu sezone lahko dvignil trofejo angleškega prvenstva: "Tudi lani je bilo tako, ko smo se prebili v finale Lige prvakov in se dobro odrezali tudi v angleškem prvenstvu, čeprav si je City že v samem začetku zagotovil visoko prednost, ki jo nihče ni uspel zakrpati." Firmino sicer predstavlja pomemben člen začetne enajsterice, čeprav napadalnemu trojčku Liverpoola v letošnji sezoni številni očitajo neučinkovitost.

Jürgen Klopp je že v samem začetku sezone dejal, da se bo Liverpool boril na obeh frontah: tako v Ligi prvakov kot tudi v angleškem prvenstvu. FOTO: AP