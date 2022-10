Redsi pod vodstvom Kloppa še nikoli s tako skromnim začetkom sezone

Čeprav se njegovo moštvo od začetka sezone ubada s številnimi zdravstvenimi težavami – nazadnje so izostali Trent Alexander-Arnold, Thiago in Andrew Robertson –, Klopp za drugi zaporedni prvenstveni poraz ni želel iskati izgovorov.

"Nekajkrat sem to že povedal in spet bom ponovil, da imamo težave od prvega dne priprav. Najhuje je, da igralci nimajo časa za popolno rehabilitacijo, saj je urnik tekem tako zgoščen. To je opazno tudi na igrišču, ko imamo določena obdobja v igri, ko smo resnično odlični, potem pa nastopijo kriza in napake, iz katerih se težko izvlečemo. To je pač davek slabše fizične pripravljenosti po (pre)hitri vrnitvi na igrišča. Moramo se bojevati naprej in ne izgubljati glav. Slišim, da nekateri omenjajo besedo 'remont', a menim, da ta sploh ni potreben. Edino, kar nam preostane, je, da se osredotočimo zgolj nase in popravljanje lastnih napak. Prepričan sem, da si bomo v nadaljevanju sezone dvignili samozavest in posledično bodo prišli tudi boljši rezultati," je še pristavil Klopp.

Liverpool trenutno zaseda skromno deveto mesto na prvenstveni razpredelnici s kar 13 točkami zaostanka za vodilnim Manchester Cityjem oziroma osmimi točkami za četrtouvrščenim Newcastle Unitedom, torej mestom, ki še neposredno vodi v skupinski del elitne Lige prvakov v naslednji sezoni.