Redsi težje od pričakovanj do svoje 26. prvenstvene zmage

Varovanci nemškega stratega Jürgena Kloppa so s povprečno predstavo v zadnji tekmi 27. kroga angleške Premier league pred domačimi navijači z izidom 3:2 premagali sicer skromni West Ham United, kar zgolj priča o kakovosti moštva z Anfielda, ki v dozdajšnjem delu sezone še ni okusilo grenkobe poraza.



'Redsi' so povedli že v 9. minuti prek Georginia Wijnalduma, a je že dve minuti pozneje za goste natančno meril Issa Diop za izenačenje izida na 1:1. To je bil obenem tudi rezultat polčasa, v nadaljevanju pa je do vodstva prišel West Ham, za katerega je v 54. minuti lepo zadel Pablo Fornals. Londončani so bili v primerjavi s predhodnimi tekmami veliko bolj razpoloženi za igro, saj so si do zaključnega sodnikovega žvižga pripravili še najmanj dve zreli priložnosti za dosego zadetka, a bili v zaključkih akcij premalo zbrani.