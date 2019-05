Zadnja tekma ogledalo sezone: nov poraz Reala in novi žvižgi jeznega Bernabeua

Čeprav bo madridski Real letos ostal brez lovorike, pa njegovi privrženci vsaj zadovoljno ugotavljajo, da navijači Barcelone ne bodo onečastili Madrida. Finale Lige prvakov bo namreč 1. junija na stadionu Wanda Metropolitano v Madridu. "Vseangleški" dvoboj v finalu sredi španske prestolnice bodo (so) madridski privrženci z lahkoto požrli, Barco v boju za laskavo lovoriko pa bi zelo težko. Tabor belega baleta komaj čaka, da se vse skupaj konča, sezona za pozabo ni zadovoljila nikogar, v takšnem razpoloženju je minila tudi zadnja prvenstvena tekma v Primeri Division, ko je na Santiagu Bernabeuu gostoval Betis iz Seville. V prvi postavi ekipe trenerja Reala Zinedina Zidana je bilo kar nekaj posameznikov, ki so najverjetneje odigrali zadnjo tekmo v snežno belem dresu. V kratkem se bodo že začele korenite kadrovske spremembe. Polni bosta obe rubriki, tako odhodov, kot tudi prihodov. Keylor Navas, Marcos Llorente, Federico Valverde, Brahim Diaz in morda celo kapetan Marcelo so bolj ali manj že na izhodnih vratih in je bila tekma proti zeleno-belim iz Andaluzije njihova poslovilna. Real se je, tako kot večji del sezone, tudi proti Betisu zelo mučil. Igra nikakor ni stekla in gostje so bili v glavnem povsem enakovredni.