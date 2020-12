Reguilon se ne more privaditi na angleško hrano: Iz Španije mi pošiljajo pršut

Bočni branilec Sergio Reguilon trenutno brani barve londonskega Tottenhama, a tam igra kot posojeni nogometaš Real Madrida, saj je strokovno vodstvo španskega kluba ocenilo, da ga to sezono ne bo potrebovalo. Tako v sezoni 2020/21 prejema ukaze in navodila od slovitega trenerja Joseja Mourinha , ki je v preteklosti sicer deloval tudi v Realu. "Ko govoriva sama, govoriva v španščini, ko se pogovarjava o stvareh na igrišču, pred vsemi ostalimi, pa v angleščini," je razkril Reguilon.

Ta je priznal, da je imel to poletje na mizi številne ponudbe, tudi iz klubov, ki igrajo v Ligi prvakov. A odločil se je za Tottenham, ki na lovoriko cilja v Ligi Evropa. "Ne morem reči, kaj točno me je prepričalo, saj gre za kumulacijo več stvari. Seveda je bilo najvažnejše, da igram, saj moram pri tej starosti (24 let, op. p.) napredovati in nabirati minute. Vedno sem govoril, da si vsaj enkrat želim igrati v Premier League, rekel pa sem si tudi, da bi kdaj rad treniral pod vodstvom Mourinha. Veliko dejavnikov se je uskladilo, da se je to zgodilo,"je pojasnil rojeni Madridčan.

"Mourinho me je nekajkrat poklical, preden sem sprejel to odločitev. To, kako si me je želel, je bil dodaten razlog zanjo, saj je to nekaj moralo pomeniti," je dodal Reguilon. Pa je Mourinho zares tako poseben, kot se govori po hodnikih nogometnih stadionov? "Želel bi si, da bi ga spoznali na način, kot sem ga jaz. Lahko bi vam povedal na tisoče zanimivih anekdot," je zatrdil produkt Realove mladinske šole. A v Realu se Reguilon za člansko ekipo ni naigral. Po krstni sezoni v belem dresu so ga galaktiki hitro posodili v Sevillo, nato pa v Tottenham. Razkril je, da ga pred selitvijo v Tottenham trener RealaZinedine Zidane ni poklical. "Ne, ni me presenetilo," je povedal 24-letni Španec.

"V Realovo ekipo je težko priti in težko se je v njej obdržati. Da bi se domači produkti prebili v ospredje, morajo storiti celo vrsto stvari in težko se je obdržati v ekipi, če si domač igralec. Moraš se boriti in imeti kanček sreče. Toda videlo se je, da Madrid z domačim igralci dobro dela, saj ima izjemne nogometaše v velikih ekipah. To govori v prid delu, ki se ga opravlja v Madridu," je sklenil Reguilon.