Reims v 96. minuti odščipnil zmago Parižanom

Gosti iz Reimsa so se v Parizu v prvem polčasu dobro branili ter mrežo ohranili nedotaknjeno. V 51. minuti pa je Neymar vendarle dosegel vodilni zadetek za PSG, tako da je bilo videti, da presenečenja ne bo. Od 59. so nato domači igrali z igralcem manj, sodnik je izključil Marca Verattija, kar je v šesti minuti sodnikovega dodatka izkoristil Folarin Balogun in izenačil.

V boju za obstanek slabo kaže Angersu in s tem tudi slovenskemu reprezentantu Mihi Blažiču. Ekipa slovenskega branilca je kar z 0:4 izgubila derbi začelja proti Brestu in je zanesljivo na zadnjem mestu. Blažič je tekmo odigral od začetka do konca, visokega poraza pa ni mogel preprečiti.

Na srečo Angersa izgubljajo tudi njegovi konkurenti in vsi so bili tokrat neuspešni na domačem igrišču. Ajaccio je z 0:2 izgubil proti Lyonu, Auxerre z istim izidom proti Montpellieru, Strasbourg pa z 1:2 proti Toulousu.