Reinier kmalu Realov, sestanek Atletica s Cavanijem in Leonardom

Šlo naj bi za šestinpolletno pogodbo, dodajaAS, čeprav še ni jasno, kolikšno odkupno klavzulo ima v svoji pogodbi Reinier, ki se je s Flamengom nedavno mudil na svetovnem klubskem prvenstvu, kjer so rdeče-črni v finalu morali priznati premoč evropskemu prvaku Liverpoolu ( 1:0 ). Reinier v finalu ni dobil priložnosti za igro, AS pa dodaja, da bo Real zanj plačal 30 milijonov evrov. Sicer bi moral za brazilskega bisera plačati precej več, a naj bi se ob zadnjem podaljšanju pogodbe 17-letnik oziroma njegovi zastopniki dogovorili za posebno klavzulo, ki mu za omenjeni znesek dovoljuje odhod. 80 odstotkov omenjenega zneska bo dobil Flamengo, medtem ko bo družina nogometaša dobila deset odstotkov (3 milijone evrov), tako kot njegov agent.

Pri Realu želijo Reinierja priključiti B-ekipi Reala, Castilli, ki jo vodi legendarni napadalec Raul Gonzalez, ASpa tudi trdi, da so se zanj zanimali Ajax, Borussia Dortmund in Everton. Raul naj bi bil velik magnet za Reinierja, čigar oče naj bi obiskal tudi klubski center Manchester Cityja, medtem ko so mladega Brazilca povezovali tudi z Liverpoolom, Arsenalom in Paris Saint-Germainom. Zanimanje so izkazali tudi pri Atleticu, medtem ko naj Barcelona (vsaj neposredno) ne bi izrazila zanimanja. Družini zdaj že iščejo stanovanje v Madridu, učiti naj bi se začeli tudi španskega jezika. Reinierjev oče je v Španiji sicer preživel že tri leta, skupaj z nogometašem pa si bosta na Iberskem polotoku dom poiskali tudi mama in 15-letna sestra.

PSG ne želi ostati brez Cavanija

Pestro je tudi v vrstah drugega madridskega velikana Atletico Madrida. Direktor Miguel Angel Gil Marin se je po poročanju televizije La Sexta minulo soboto v Parizu sestal z napadalcem PSG in urugvajske reprezentance Edinsonom Cavanijem. Dan kasneje je bojda sledil še sestanek s športnim direktorjem PSG, Brazilcem Leonardom, ki mu je Gil Marin prenesel željo po zimskem nakupu 32-letnega strelca, ki se mu poleti sicer izteče pogodba.

V oddaji televizije La Sexta, El Chiringuito, so dodali, da Parižani ne želijo izpustiti Cavanija, glede na to, da bi v primeru poškodbe Neymarja Jr., Kyliana Mbappejaali Maura Icardijaseveda predstavljal odlično zamenjavo, kar pa Urugvajcu ne odgovarja. Cavani naj bi si želel več kot dveletno pogodbo, sicer razmišlja tudi o povratku v Južno Ameriko. Želi namreč nastopiti na SP 2022 v Katarju, imel pa naj bi tudi ponudbe Interja, Arsenala in Manchester Uniteda, a mu najbolj "diši" igranje pod taktirko argentinskega trenerja Diega Simeoneja, ki je dolgoletni oboževalec lika in dela Urugvajca.

Francoski dnevnik L'Equipeje zapisal, da je Cavani od vodstva PSG zahteval januarsko slovo, medtem ko je trener Thomas Tucheljavno že dejal, da meni, da bo Cavani ostal. Zaradi poletnega izteka pogodbe se lahko Urugvajec, nekdanji član Palerma in Napolija, sicer neovirano pogaja z morebitnimi novimi delodajalci.

