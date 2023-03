Reja tudi uradno na novogoriški klopi

Edoardo Reja je, kot poroča uradna klubska spletna stran, rojen v Ločniku slovenskemu očetu in furlanski materi. Na položaju vezista je igral za SPAL, Palermo in Alessandrio. Skupno je v italijanskih ligah med letoma 1963 in 1975 odigral 270 prvenstvenih tekem in dosegel štiri gole. V svoji dolgoletni trenerski karieri je vodil številne italijanske klube. Z Brescio in Vicenzo je osvojil naslov prvaka v Serie B, s Cagliarijem in Napolijem pa naslov podprvaka. Vodil je tudi Lazio, Atalanto in splitski ponos Hajduk. Nazadnje je bil selektor albanske izbrane vrste.