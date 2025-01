Rekik po izteku pogodbe z Arsenalom okrepil Maribor

23-letnega Nizozemca tunizijskih korenin je nogometna pot vodila od mladinskih pogonov Feyenoorda, Manchester Cityja, PSV-ja, Marseilla in Herthe, vse do Arsenalove U-21 ekipe. Kot posojen igralec je igral še za Sparto iz Rotterdama, Wigan in švicarski Servette, Mariboru pa se je pridružil kot prost igralec."Ljudje v klubu in v mestu so prijazni. Mesto sem že spoznal in je zelo lepo. Malo je hladno, moram se še navaditi na vreme, ampak prvi vtisi so zelo dobri," je prve vtise iz štajerske prestolnice predstavil Omar Rekik.