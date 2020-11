Rekli so mu, da je predebel, odgovoril jim je s štirimi zadetki

Med drugim je Gatti Maradono označil za "okroglo rit", Angel Lopez pa je vedel, kako bo vse skupaj vplivalo na njegovega varovanca. "Pred začetkom tekme je prišel v garderobo in mi znova pokazal časopisni izrezek. Dejal je: 'Diego, kar piše tu, je čisti znak nespoštovanja. Ali si res le debela rit? To ni pošteno.' In njegove besede so delovale. Ko sem prišel na igrišče, sem bil popolnoma razjarjen," se je spominjala žal že pokojna "Božja roka".

"Intervjuja sicer nisem našel sam. Med večerjo pred tekmo je do mene pristopil naš trener Miguel Angel Lopez in mi ga pokazal. Med branjem sem čutil, kako moje vratne žile postajajo vse debelejše. Nisem mogel verjeti, kaj je pisalo."

Številni so se od Maradone poslovili pred stadionom kluba Argentinos Juniors, ki nosi njegovo ime in je posejan z grafiti v čast legendarne desetke.

Ko sta obe ekipi prišli na nabito polni stadion Asociacion Atletica, ki je bil leta 2004 preimenovan prav v čast Diega Maradone, je imel domači zvezdnik zgolj en cilj – da poniža Boco in vsem pokaže, koliko je v resnici vreden. Gatti mu je pred začetkom športno ponudil roko, a ga je Maradona ignoriral. "Odločil sem se, da si bom ob zadetku žogo stlačil pod dres, da bi Gattiju pokazal svoj debeli trebušček. Ko pa sem v 23. minuti prvič meril v polno, sem si rekel: 'Pozabi na vse skupaj, to še ni vse.' In res ni bilo," je svojo zgodbo v intervjuju za revijo FourFourTwo nadaljeval Maradona.

Čudežni deček je v 23. minuti z najstrožje kazni izenačil na 1:1, le tri minute kasneje pa je njegov soigralecS. Espindola povedel Argentinose v vodstvo. Boca je v 32. minuti prek Maria Zanabrie odgovorila na 2:2, nato pa je bilo vse v znamenju le enega moža. Tik pred koncem prvega dela so imeli domači prosti strel na desni strani iz na videz nenevarne situacije. Gatti je pričakoval podajo v kazenski prostor, Maradona pa ga je presenetil z neposrednim strelom na gol, s katerim je žogo poslal v stičišče prečke in oddaljenejše vratnice. Neubranljivo in predvsem presenetljivo – v zanj značilnem slogu.

Drugi polčas se je za Maradono začel še bolje, kot se je končal prvi. Le tri minute so bile potrebne, da je vpisal hat-trick. Dočakal je odlično globinsko podajo, si žogo sprejel na prsi in jo nato s prefinjenim lobom z levico poslal mimo nemočnega Gattija. Tedaj 36-letni vratar, ki je občasno branil tudi za argentinsko reprezentanco, je takrat verjetno že obžaloval svoje besede, a je Maradona poskrbel, da jih je kmalu še bolj.

15 minut do konca so imeli Argentinosi prosti strel z roba kazenskega prostora, vratar Boce pa je dobro vedel, kaj ga čaka."Gatti je stopil nekoliko bližje in mi dejal: 'Diego, poglej. Kar je bilo objavljeno, ni tisto, kar sem v resnici rekel.' Prepozno, sem si mislil," je neverjetno zgodbo nadaljeval Maradona, ki je v 75. minuti še drugič zabil s prostega strela. Pred koncem je Boca sicer prišla do zadetka, ki pa visokega poraza ni uspel preprečiti.

Argentinosi so na krilih neverjetne predstave 20-letnega dragulja slavili s 5:3. Desetki v rdečem dresu je na koncu ploskal ves stadion. Tudi navijači Boce. In le nekaj mesecev kasneje je bil Maradona njihov.