Rekonstrukcija Reala že v teku: 'Za nove ideje potrebujemo svežo kri'

Ta je v iztekajoči se sezoni ostal brez lovorike, kar je za tako ugleden klub prava katastrofa. Zato ne čudi, da je novi trener belih Xabi Alonso (že) začel s preoblikovanjem igralskega kadra, ki bi naj z nekaj osvežitvami in tudi odhodi vstopil v novo obdobje z jasnim in edinim ciljem po vrnitvi v španski in evropski klubski vrh.

Alaba, Tchouameni, Rodrygo ...



Vzporedno s prihodi pa so bržkone neizbežni tudi odhodi. V rubriki slednjih se bo zagotovo našlo ime 32-letnega Davida Alabe, ki od prihoda v Madrid ni imel sreče z zdravjem. Številne težave s kolenom so pustile sledi in nekdanji branilec münchenskega Bayerna bo po navedbah španskih medijev lahko zapustil Madrid brez odškodnine. Alonso prav tako ne računa več na bočna branilca Ferlanda Mendyja in Frana Garcio, obenem pa naj bi si novega delodajalca že začela iskati francoski reprezentančni vezist Aurelien Tchouameni in brazilski napadalec Rodrygo. Za slednjega naj bi se po poročanju otoških medijev močno ogreli pri londonskem Chelseaju.