Rekord: Messi še petič najboljši strelec v Evropi

"Ko sem začel, si nisem predstavljal, da se bo to zgodilo. Sanja sem o poklicnem igranju nogometa in uspehih. Rad imam to igro, a nisem si mislil, da bom toliko dosegel. Uživam v delu, trudu, sem v najboljši ekipi na svetu in igram z najboljšimi soigralci, tako da je vse lažje," je dejal Lionel Messi.

Portugalec Cristiano Ronaldo, ki je to priznanje osvojil štirikrat, je še v dresu Reala iz Madrida, zdaj je član Juventusa, dosegel 26 zadetkov v Primeri Division. Pred njim so končali šeCiro Immobile (Lazio),Mauro Icardi (Inter), oba sta zadela 29-krat, tako kot tudi Robert Lewandowski(Bayern München), ter Edinson Cavani(PSG), ki je zbral 28 golov.