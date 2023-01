Rekorden prestop Mure: Tio Cipot po novem pri Spezii

Cipot, ki bo aprila dopolnil 20 let, je igralec sredine igrišča. O njegovem odhodu na Apeninski polotok pa se je govorilo že dlje časa. Zdaj je dokončno postal član Spezie, ki ima z 81 milijoni evrov četrto najnižjo tržno vrednost v elitni italijanski ligi. V tej je po 18 krogih na 15. mestu med 20 ekipami.

Kot je poročal italijanski prestopni guru Gianluca di Marzio , bo Spezia za Tia Cipota odštela 700.000 evrov odškodnine, nogometaš pa bo podpisal pogodbo za štiri leta in pol.

V Italijo pa se k prvoligašu Lecceju, a za zdaj k njegovi mladi zasedbi, seli 18-letni up sežanskega Tabora Tom Kljun, poroča Transfermarkt. Ta Kljunovo tržno vrednost sicer ocenjuje na 200.000 evrov.

V elitni italijanski ligi so sicer že Samir Handanović pri Interju, Petar Stojanović in Lovro Štubljar pri Empoliju, Martin Turk pri Sampdorii ter Jaka Bijol in Sandi Lovrić pri Udineseju.