Rekorder Bayern pometel z večnim tekmecem in osvojil 10. zaporedni ligaški naslov

Bayern München je s 3:1 slavil na 106. Klassikerju in sedmem zapored ter si na najslajši možen način obranili naslov prvakov v Bundesligi. Bavarci so si tri kroge pred koncem zagotovili rekorden deseti ligaški naslov zapored. Tak podvig še ni uspel nobenemu klubu v najboljših petih evropskih ligah. Za Minhenčane so zadeli Serge Gnabry, Robert Lewandowski in Jamal Musiala.

V 31. krogu nemške Bundeslige sta se pomerila večna tekmeca Bayern München in Borussia Dortmund, ekipi z najboljšima napadoma v ligi. V dosedanjih 30-ih krogih je namreč Bayern dosegel 89 golov, Dortmund pa 76. Gostje iz Dortmunda so na Allianz Areno dopotovali z namenom prekiniti črn rezultatski niz, saj na stadionu Bayerna niso slavili že od 12. aprila 2014. Poleg tega so Bavarci zmagali na zadnjih šestih Klassikerjih zapored, z zmago na sedmem zaporednem pa bi si zagotovili tudi nov - že 32. naslov nemških prvakov.

Začetni enajsterici: Bayern München: Neuer; Davies, Hernandez, Upamecano, Pavard; Goretzka, Kimmich, Muller, Coman, Gnabry; Lewandowski. Borussia Dortmund: Hitz; Guerreiro, Zagadou, Akanji, Wolf, Bellingham, Can, Reinler, Brandt, Reus; Haaland.

Tekma se je začela po željah domačih navijačev, ki so do zadnjega kotička napolnili Allianz Areno. Že po četrt ure igre so prvič v polno merili Bavarci. Joshua Kimmich je podal s kota, Leon Goretzka je z glavo podaljšal podajo na rob kazenskega prostora Sergu Gnabryju, 26-letni Nemec pa je žogo najprej s stegnom sprejel, nato pa jo z natančnim volejem pospravil v Borussiino mrežo.

icon-expand Serge Gnabry FOTO: AP

Po slabe pol ure igre je do prve priložnosti prišla tudi Borussia, ko je imel žogo med nogama 'vroči' Erling Haaland, a je Alphonso Davies dobro posredoval ob visokoraslemu Norvežanu. Že v naslednjem napadu pa so znova zadeli domači nogometaši. Robert Lewandowski je z globinsko podajo iskal Kingsleya Comana, pred katerim je posredoval Marius Wolf in žogo ob pomoči Comanove noge odbil le do Gnabryja, ki je zadel za 2:0. Nato pa se je oglasil sodnik v sobi za VAR in po ogledu vieoposnetka je bilo jasno, da je bil Coman ob Poljakovi podaji za korak prehiter, gol Bavarcev pa je bil zato ravzeljavljen.

Lewandowski, sicer nekdanji član Dortmunda, je prav proti nekdanjim delodajalcem dal največ zadetkov svoji karieri in sicer kar 27.

Če Gnabryjev gol ni obveljal, pa je bilo vse čisto v 34. minuti, ko je vodstvo povišal kdo drug kot Lewandowski. Thomas Müller je lepo zaposlil poljskega napadalca, ta pa je z levico rutinirano žogo poslal med noge Marwina Hitza. S 33. zadetkom v letošnjem prvenstvu je Lewa tri kroge pred koncem že presegel lanski izkupiček (32 golov).

icon-expand Robert Lewan'goal'ski FOTO: AP

Kmalu po začetku drugega polčasa pa so gostje iz Severne Nemčije prišli do zmanjšanja zaostanka. Kimmich je v lastnem kazenskem prostoru nepotrebno spotaknil Marca Reusa in glavni sodnik je dosodil najstrožjo kazen. Žogo si je na belo piko nastavil Emre Can in jo nato tudi uspešno poslal za hrbet kapetana Bavarcev.

icon-expand Emre Can FOTO: AP

Reus je imel v 54. minuti odlično priložnost za izenačenje, a mu je žoga nekoliko ušla in iz težkega položaja mu je Manuel Neuer strel obranil. Borusiin kapetan je že dve minuti kasneje prišel do nove priložnosti, tokrat pa mu je žogo tik pred strelom izmaknil Lucas Hernandez. Na drugi strani sta si priložnost pripravila najprej Müller nato pa še Lewandowski, a je bil obakrat na mestu Hitz. Gostje so pritiskali in v 80. minuti je do priložnosti prišel sicer malo videni Haaland, a je Dayot Upamecano izbil žogo v šele prvi kot za Dortmund na tekmi.

icon-expand Je Haaland odigral svoj zadnji Klassiker? FOTO: AP

Kar ni uspelo Borusiii, je uspelo Bayernu. Manj kot deset minut pred koncem tekme sta rezervista Marcel Sabitzer in Jamal Musiala izpeljala akcijo za povišanje vodstva, ki jo je zaključil slednji in Bavarci so bili tako le še trenutke oddaljeni od ligaške krone. Nekaj minut kasneje bi lahko piko na i postavil Goretzka, a je tudi nemškemu reprezentantu Hitz strel obranil.

icon-link Statistika tekme Bayern München - Borussia Dortmund FOTO: Sofascore.com

Bayern München je tako 32. in še desetič zapored osvojil nemško Bundesligo, ob tem pa je Thomas Müller postal sploh prvi nogometaš, ki je nemško prvenstvo osvojil kar enajstkrat v karieri. "Res smo veseli. Seveda bi bilo lepše, če bi se lahko veselili s pravo lovoriko in ne repliko, še posebej po tako lepem večeru in ob zmagi proti tako dobri ekipi, kot je Borussia. Za nas je bilo pomembno, da po četrtfinalnem porazu v ligi prvakov proti Villarrealu v domačem prvenstvu v velikem slogu osvojimo naslov. Tega slavja pred 75.000 gledalci enostavno nismo smeli zamuditi," je po tekmi dejal Manuel Neuer, ki je bil del ekipe ob vseh desetih zaporednih naslovih.

icon-expand Julian Nagelsmann je bil tradicionalno zalit s pivom FOTO: AP