Rekorder Ramos še ne misli nehati: Olimpijske igre so nekaj, kar je nemogoče zavrniti

"Zgodaj je še govoriti o olimpijskih igrah, toda kdor koli bi imel priložnost in bi bil vpoklican za olimpijske igre, ne bi rekel ne. To je nekaj, kar ni mogoče zavrniti. A do konca ostaja še velik del sezone, ideja pa je zelo prijetna," je po remiju v Oslu povedal Sergio Ramos. Španija je po golu Saula Niguezavodila skorajda do zadnje minute tekme, ko je za izenačenje na 1:1 iz enajstmetrovke poskrbel Joshua King. "Za igralca je predstavljati državo na takšnem dogodku, kot so olimpijske igre, je velika čast, toda predrzno bi bilo govoriti kar koli o tako pomembnem dogodku," je še pristavil Ramos.

Ramos je na tekmi z Norveško vpisal še 168. nastop za špansko reprezentanco, s čimer je postal rekorder, presegel je tudi legendarnega vratarja Ikerja Casillasa. "Osebni rekord je sekundarnega pomena. Zamenjal bi rekord za zmago. Ponos je biti Španec, ki si je največkrat nadel reprezentančni dres, toda pričakujem, da bom to storil še precej večkrat,"je izpostavil kapetan španske reprezentance. Ta je na sedmi kvalifikacijski tekmi v skupini F oddala sploh prvi dve točki in je na vrhu z 19 točkami. Sledi Švedska s 14, Romunija pa jih ima 13.