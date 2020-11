Rekorder Ramos zapravil dve 11-m, svetovni prvaki ugnali evropske

Portugalci in Francozi so šli v tekmo z enakim točkovnim izhodiščem, zmaga pa bi eni ali drugi ekipi že zagotovila prvo mesto v skupini. Na koncu so do tesnega slavja prišli gostje, edini gol pa je dosegel N'Golo Kante v 54. minuti. Na vsaki strani pa je žoga enkrat zadela okvir vrat, pri Portugalcih po strelu Joseja Fonteja, pri gostih pa Anthonyja Martiala. Francija ima zdaj tri točke več in boljše razmerje medsebojnih tekem, tako da si je že zagotovila prvo mesto.

Švedi so bili pred današnjo tekmo še brez točk in so se zavedali, da bi bili ob novem porazu že v izgubljenem položaju. A večji del dvoboja s Hrvati so tekmo nadzorovali, povedli z zadetkom Dejana Kulusevskega v 36. minuti, po kotu je vodstvo tik pred koncem prvega dela povišal Marcus Danielson. Isti igralec je nato ob koncu tekme sicer žogo spravil še za hrbet svojega vratarja Robina Oslena, a je Hrvaški zmanjkalo časa za preobrat.

Visoka zmaga Nemčije, Ramos zapravil kar dve enajstmetrovki

V skupini 4 je Nemčija igrala z Ukrajino in po začetnem zaostanku zmagala s 3:1.Timo Wernerz dvema zadetkoma in Leroy Sanesta poskrbela za dragocene tri točke Nemcev, ki so se po razpletu druge tekme prebili na vrh te skupine. Imajo točko prednosti pred Španijo, tako da na zadnji tekmi v torek na medsebojnem obračunu v Sevilli potrebujejo le točko za potrditev prvega mesta.

Švica je imela zmago s Španijo v rokah vse do konca. Za vodstvo je poskrbel Remo Feulerv 26. minuti, izenačil pa je šele v 89. Gerard Moreno. Pri Španiji so imeli v ekipi slavljenca,Sergio Ramosje z nastopom popravil rekord po številu tekem za izbrano vrsto v Evropi. Zdaj jih ima 177, enega več kot Italijan Gianluigi Buffon. A je bil danes Ramos tudi tragični junak, saj je zapravil kar dve enajstmetrovki. Tako v 58. kot 79. minuti je njegova strela ustavil vratar Yann Sommer. Ramos je tako zgrešil prvič po 23 zaporednih zadetih enajstmetrovkah na klubski in reprezentančni sceni.

V nižjih ligah je Azerbajdžan, sredin tekmec Slovenije na prijateljski tekmi, tokrat igral v skupini 1 lige C in se s Črno goro razšel z enakim izidom kot s Slovenijo (0:0).

Ciper pa je premagal Luksemburg z 2:1 (1:1).

V ligi D je Malta ugnala Andoro s 3:1, Latvija in Ferski otoki sta igrala 1:1, San Marino in Gibraltar pa 0:0.

Liga narodov, izidi sobotnih tekem v ligi A:

Skupina 3:

Portugalska - Francija 0:1 (0:0)

Kante 54.

Švedska- Hrvaška 2:1

Kulusevski 36., Danielson 45+2.; Danielson 82./ag.