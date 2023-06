Rekorder Ronaldo rešil Portugalsko: Poseben večer, ki ga bom vedno pomnil

V zadnjih tekmah poletnega kvalifikacijskega cikla za uvrstitev na nogometno evropsko prvenstvo 2024 je Norveška s 3:1 premagala Ciper, Portugalska z zadetkom Cristiana Ronalda tik pred koncem z 1:0 Islandijo, Poljska pa je zapravila vodstvo z 2:0 in izgubila z Moldavijo. Izgubila je tudi Bosna in Hercegovina z Luksemburgom z 0:2. Cristiano Ronaldo je doživel še svojo dvestoto tekmo v dresu portugalske reprezentance in spisal zgodovino. "Niti v sanjah si ne bi mislil, da bom toliko časa vztrajal v reprezentančnem dresu. Hvala vsem," je bil ganjen Ronaldo, ki se je ob tem vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov.

Norveški je zmago, prvo v teh kvalifikacijah, dokončno zagotovil zvezdnik Erling Haaland, ki je zadel dvakrat, v 56. in 60. minuti, Ciper pa je v sodnikovem dodatku le ublažil poraz.

20. avgusta bo minulo 20 let od debija Cristiana Ronalda v reprezentančnem dresu. Portugalec je že pri 200 nastopih in 123 golih.

Škotska nogometna reprezentanca je ponoči v četrtem krogu skupine A v kvalifikacijah za uvrstitev na evropsko prvenstvo 2024 z 2:0 premagala Gruzijo. To je bila za ekipo pod taktirko Steva Clarka še četrta zmaga v skupini, potem ko je bila v uvodnih treh krogih boljša že od Cipra, Španije in Norveške. Domači so tekmo začeli sijajno in v 6. minuti povedli, ko je zadel Callum McGregor. Tri minute pozneje je bila tekma prekinjena zaradi močnega dežja in poplavljenega igrišča. Premor je trajal skoraj 90 minut in kazalo je, da nadaljevanja ne bo, a je nato madžarski sodnik Istvan Vad reprezentanci vseeno vrnil na igrišče. Škotska je bila v prvih nekaj minutah nadaljevanja videti nekoliko nestabilna, nato pa so gostitelji prevzeli popoln nadzor. V 47. minuti je z lepim golom Scott McTominay povišal na 2:0.

Po štirih krogih vodijo Škoti z 12 točkami, Gruzija in Norveška imata štiri točke, a ima tudi Norveška tekmo manj, medtem ko je Španija četrta s tremi točkami in dvema tekmama manj. Ciper je zadnji brez točke, a s tekmo manj. Islandija se je dolgo časa upirala favorizirani Portugalski. Ta je na krilih zvezdnika Cristiana Ronalda – nastopil je že na jubilejni 200. tekmi v dresu nacionalne vrste in s tem postavil nov mejnik v mednarodnem nogometu – prišla do minimalne zmage.

Ronaldo je zadel v 89. minuti, za potrditev zadetka pa je moral počakati še na sodnike v sobi za Var. "Neverjeten večer. Nikoli si ne bi mislil, da bom v karieri kar dvestokrat oblekel reprezentančni dres na uradnih tekmah. Poseben večer zame in za mojo družino. Sploh, ker sem ob tem zabil gol in to gol za zmago. Večer za spomine," je bil slikovit Cristiano Ronaldo. "Hvala navijačem, hvala portugalski reprezentanci. Počaščen sem, ni nekaj vsakdanjega vstopiti v knjigo rekordov. Hvala tudi navijačem Islandije, ki so pripravili imenitno vzdušje in pospremili moj dosežek. Brez dvoma je to večer, ki ga bom vedno pomnil," je dodal 38-letni Portugalec, ki se je vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov. "Lep občutek," je zaključil Portugalec.

V tej skupini imajo tako Portugalci stoodstoten izkupiček štirih zmag, na preostalih tekmah pa je Slovaška tesno z 1:0 ugnala Lihtenštajn, svoje navijače pa so razočarali nogometaši Bosne in Hercegovine, saj so jih na njihovem terenu premagali Luksemburžani. Ti imajo že sedem točk in so trenutno na tretjem mestu skupine.

icon-expand Robert Lewandowski FOTO: AP