'Rekorderka' je že na prvi tekmi potrdila, da bo velika okrepitev

Ana Milović si je v Sloveniji v dresu ŽNK Olimpija prislužila sloves ene najbolj učinkovitih napadalk v zadnjih letih. V dresu Olimpije je tako v 114 tekmah zabila kar 277 zadetkov. V štirih zaporednih sezonah, od 2019/20 do 2022/23 je bila najboljša strelka prvenstva, najbolj impresivna je bila sezona 2021/22, ko se je podpisala kar pod 66 zadetkov. V zadnji sezoni je nosila dres Slavie iz Prage, pred dnevi pa je zaključila svoj prestop v Fazanerijo.
Ana Milović je tudi redna reprezentantka Slovenije, za katero je doslej zbrala 32 nastopov. "Od začetka smo dobro nadzorovale igro, celo tekmo smo imele pod kontrolo. Malce smo se le mučile s prvim zadetkom. Olimpija se je dobro zaprla, na postavljeno obrambo je vedno težko igrati. Vesele smo treh točk," je po zmagi na derbiju in ob debiju za ŽNK Mura za uradno spletno stran NZS povedala Ana Milović, ki je vrnitev na slovensko klubsko sceno kronala z dvema goloma ob zmagi 2:0.
"Izjemno vesela sem, da sem prišla v Fazanerijo, želim si igranja v Evropi in upam, da bomo s soigralkami prišle čim dlje. Seveda, želja je, da zaigramo v skupinskem delu katerega od evropskih tekmovanj. Ekipo poznam, delamo dobro in verjamem, da nam bo uspelo pri uresničevanju naših ciljev," pa gleda proti Evropi 24-letna Kamničanka.
Ena najbolj perspektivnih nogometašic na evropskih tleh se trenutno ne ukvarja zgolj s svojo nogometno kariero. Poleg skupinskih in individualnih treningov veliko svoje energije usmerja tudi v svoj študij. V kratkem bo zaključila šolanje na ekonomski fakulteti in njena želja je nadaljevanje izobraževalne poti z magisterijem.
Izid, ženska nogometna liga Triglav:
ŽNK Mura Nona – ŽNK Olimpija Ljubljana 2:0 (2:0)
1:0 Milović (25./11m), 2:0 Milović (35.)
