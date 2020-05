Rekordna kazen južnokorejskemu klubu zaradi 'seks lutk'

Seulski stadion (na fotografiji so južnokorejski navijači, ki so prek velikega platna tam spremljali finale SP 2019 za nogometaše do 20 let) je dom prvoligaša FC Seoula.

Okoli 20 napihljivih navijačic, nekatere so bile oblečene v klubske barve, spet druge pa so držale napise v podporo ekipi, si je "ogledalo" nedeljsko tekmo FC Seoula v južnokorejski K-League, že med tekmo pa se je po družbenih omrežjih vnela debata, če ne gre nemara za seks lutke. Za nameček je eden od napisov vseboval ime podjetja, ki izdeluje erotične pripomočke. Pravilnik K-League prepoveduje neprimerno oglaševanje s seksualno vsebino. Vodstvo tekmovanja je sicer verjelo pojasnilom Seulčanov, da ob naročilu lutk niso vedeli, da jim bodo poslali takšne, ki so namenjene uporabi odraslih, a dodali, da so imeli v klubu več kot dovolj časa, da bi do prvega sodnikovega žvižga spoznali napako in jih umaknili.

Klub je izrekel disciplinske ukrepe proti uslužbencem, ki so sodelovali pri nameščanju lutk, že pa je napovedal, da se na kazen, ki jo je "ponižno sprejel", ne bo pritožil. FC Seoul je pri preiskavi morebitne prevare dobavitelja za pomoč zaprosil tudi policijo. A tu se reči očitno ne končajo, saj je klub, ki je državni naslov nazadnje osvojil leta 2016, po poročanju časnika Kookmin Ilbopod drobnogledom tudi s strani korporacije Seoul Facilities Corporation, ki upravlja z osrednjim seulskim stadionom. Iz vrst korporacije so za omenjeni časopis izjavili, da bi klub potreboval posebno dovoljenje za kakršno koli oglaševanje na stadionu, med možnimi ukrepi pa naj bi bila tudi prepoved uporabe stadiona s 66.000 sedišči, ki je leta 2002 gostil tudi tekme svetovnega prvenstva.

"To bi bil najstrožji ukrep. Pregledali bomo dogodek in se nato odločili," je dejal uradnik Seoul Facilities. Agencija Yonhap je medtem omenjala, da bi Seoul, ki je tekmo proti klubu Gwangju sicer dobil z 1:0, lahko ostal tudi brez petih točk in prejel dodatno kazen v višini okoli 3000 evrov.