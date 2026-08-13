Rekordna milijonska plača, Dalić pa zatrjuje: Tukaj nisem zaradi denarja

Zlatko Dalić je devet let izredno uspešno vodil hrvaško izbrano vrsto, ki je vrhunec dosegla na mundialu leta 2018, ko se je uvrstila v veliki finale. Zdaj se 59-letni Hrvat seli v "svoj drugi dom", kot rad pravi Združenim arabskim emiratom. Tam je deloval že med letoma 2014 in 2017, ko je vodil zdajšnji klub Marcela Ratnika Al-Ain.

Dalić bo na Bližnjem vzhodu na leto zaslužil okoli pet milijonov evrov, s čimer bo postal najbolje plačani hrvaški strateg v zgodovini. Denar pa, kot pravi, ni njegova glavna motivacija: "Sem nisem prišel zaradi denarja, to je zadnja stvar, na katero sem pomislil. Najbolj pomembno mi je, da se dobro počutim. Nisem prišel, da bom užival na dubajskih plažah. Prišel sem, da bom garal za to državo. Potreboval bom podporo vseh, sodelavcev, igralcev in medijev. Tako je bilo tudi v hrvaški reprezentanci, drugače mi ne bo uspelo," je povedal Dalić na svojem prvem javnem nastopu po tem, ko je zasedel stolček.