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Nogomet

Rekordna milijonska plača, Dalić pa zatrjuje: Tukaj nisem zaradi denarja

Zagreb, 13. 08. 2026 16.55 pred 10 urami 2 min branja 12

Avtor:
Lu.M
Zlatko Dalić

Nekdanji selektor hrvaške izbrane vrste Zlatko Dalić se je po devetih letih vodenja svoje domače reprezentance odločil, da je čas za spremembo. Zasedel je stolček Združenih arabskih emiratov, kjer bo lepo napolnil svoje žepe. Obeta se mu plača petih milijonov evrov na leto, a Hrvat zatrjuje, da se na Bližnji vzhod ne seli zaradi denarja.

Zlatko Dalić
Zlatko Dalić
FOTO: AP

Zlatko Dalić je devet let izredno uspešno vodil hrvaško izbrano vrsto, ki je vrhunec dosegla na mundialu leta 2018, ko se je uvrstila v veliki finale. Zdaj se 59-letni Hrvat seli v "svoj drugi dom", kot rad pravi Združenim arabskim emiratom. Tam je deloval že med letoma 2014 in 2017, ko je vodil zdajšnji klub Marcela Ratnika Al-Ain.

Dalić bo na Bližnjem vzhodu na leto zaslužil okoli pet milijonov evrov, s čimer bo postal najbolje plačani hrvaški strateg v zgodovini. Denar pa, kot pravi, ni njegova glavna motivacija: "Sem nisem prišel zaradi denarja, to je zadnja stvar, na katero sem pomislil. Najbolj pomembno mi je, da se dobro počutim. Nisem prišel, da bom užival na dubajskih plažah. Prišel sem, da bom garal za to državo. Potreboval bom podporo vseh, sodelavcev, igralcev in medijev. Tako je bilo tudi v hrvaški reprezentanci, drugače mi ne bo uspelo," je povedal Dalić na svojem prvem javnem nastopu po tem, ko je zasedel stolček.

Zlatko Dalić
Zlatko Dalić
FOTO: AP

Na tem je med letoma 2009 in 2011 sedel tudi legendarni Slovenec Srečko Katanec, ki mu ni uspel preboj na svetovno prvenstvo. Hrvat poudarja, da je to njihov glavni cilj: "Želimo si uvrstiti na mundial leta 2030, to je glavno. Moj slog je, da sem optimist, tako obratujem. Vsi igralci bodo prihajali iz Emiratov in bodo imeli mojo podporo. Imam veliko mladih nogometašev, ki so pripravljeni "grizti" zame, verjamem, da nam lahko uspe."

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KOMENTARJI12

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buco_konj
13. 08. 2026 21.18
Mu bo treba poslat TRR od dobrodelnih organizacij.
Odgovori
-2
0 2
SLOVENSKI CHATGPT
13. 08. 2026 19.45
Zelim mu vse dobro. Brez naturaliziranih nogometasev pa nima niti 1% sans, da mu uspe.
Odgovori
+3
3 0
InaB
13. 08. 2026 19.19
Blefer
Odgovori
+5
7 2
Hihitalec
13. 08. 2026 21.30
On je zate blefer ti pa zanga foušivc
Odgovori
-1
1 2
NoriSušan
13. 08. 2026 18.23
Tudi usrandrid nima rekordov v ligi prvakov zaradi korupcije in pomoči sodnikov
Odgovori
+1
4 3
Odisej25
13. 08. 2026 18.03
No ja, malo je tudi denar pomagal., če ne bi lahko treniral recimo Aluminij
Odgovori
+11
12 1
BELAN
13. 08. 2026 17.45
Ta pa vedno bolj laže
Odgovori
+10
12 2
St. Gallen
13. 08. 2026 17.41
Seli se zaradi boljse hrane
Odgovori
+12
14 2
wsharky
13. 08. 2026 17.40
Čiro je bil trenerska legenda, tale Dalić mu ne seže niti do gležnjev.
Odgovori
+4
10 6
prfox
13. 08. 2026 17.33
danes v Združenih arabskih emiratih 43 stopinj, do 48
Odgovori
+6
6 0
Diavolo 666
13. 08. 2026 21.59
V Benetkah isto 43 stopinj ... razlika je le da tu ne moreš dihati zaradi vlage , v ZAE ni vlage
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0 0
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