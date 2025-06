Rekordna odškodnina za Florucza, ki se seli k belgijskemu prvoligašu

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ob začetku sezone 2024/25 je Olimpiji izdatno pomagal do nove uvrstitve v konferenčno ligo, odlične predstave pa je prenesel tudi v slovensko prvenstvo.

Raul Florucz se je Olimpiji pridružil poleti 2023. Pogodbo s klubom je sicer sklenil že pol leta pred tem. Začetki v Ljubljani niso bili najlažji, saj je pred prvo uvrstitvijo kluba v skupinski del evropskega tekmovanja staknil poškodbo, a se je nato uspešno vrnil in hitro uveljavil kot ključni igralec zeleno-belih.

V prvi ligi si je prislužil naziv najboljšega strelca in igralca sezone. S svojimi igrami si je marca 2025 tudi priigral debi v avstrijski reprezentanci. Konec meseca maja je s svojimi soigralci v Stožicah dvignil pokal za naslov državnega prvaka.

V dresu Olimpije je zaigral na 58 ligaških, šestih pokalnih in 14 evropskih tekmah. Poskrbel je za skupno 29 zadetkov in 15 asistenc, so zapisali pri ljubljanskem kolektivu.