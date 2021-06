Rekordni Cristiano Ronaldo čaka na svoj peti Euro

Cristiano Ronaldo bo z nastopom na letošnjem Euru postal prvi igralec v zgodovini nogometa, ki je nastopal na kar petih evropskih prvenstvih. Poleg tega ga samo še en gol loči od naziva najboljšega strelca v zgodovini Eura. Pri 36 letih se kljub njegovi nesporni kakovosti postavlja vprašanje, kakšen vpliv bo njegova prisotnost na igrišču imela na njegove soigralce.

Kar 60.000 navijačev si bo v areni Puškaš v Budimpešti lahko ogledalo zgodovinsko tekmo med Portugalsko in Madžarsko reprezentanco. Dosežki Cristiana Ronalda si to preprosto zaslužijo. Poleg tega, da je za svojo reprezentanco odigral največ tekem v zgodovini (175 nastopov), je tudi najboljši strelec Portugalske (104 zadetkov). Trenutno je na lestvici strelcev na evropskih prvenstvih izenačen z Michelom Platinijem (9 zadetkov). V primeru, da Portugalci pridejo do finala letošnjega prvenstva, bo prvi v zgodovini, ki bo nastopil v finalih treh Eurov. Portugalčevih rekordov v klubskem nogometu ni treba omenjati, saj verjetno nimate dovolj prostih ur v dnevu, da jih vse preberete.

Statistika Cristiana Ronalda v portugalskem dresu pred Eurom 2020.

Ni edini zvezdnik v portugalski reprezentanci "Najbolj inteligentna stvar pri nogometašu je njegova zmožnost prilagajanja. Zdaj sem bolj zrel. Od 18. leta starosti pa vse do 36. leta sem se vedno uspešno prilagodil razmeram," je o svoji dolgi karieri povedal Cristiano. Na igrišču bosta poleg njega nastopala tudi junaka zmage na Euru 2016 branilec Pepe (38 let starosti) in vratar Rui Patricio (33 let starosti). V osrčju obrambe selektor Fernando Santos pogosto poleg Pepeja izbere Joseja Fonta, ki se tudi nahaja že v zelo zrelih nogometnih letih (37 let starosti). Izkušenj imajo zagotovo dovolj. Velikokrat se zgodi, da po zatonu zlate generacije reprezentance doživijo časovno obdobje, v katerem se kakovost igralcev na izbiro selektorju občutno zmanjša. Portugalci se temu trendu odločno upirajo, saj je trenutna selekcija mogoče celo bolj kakovostna kot tista, ki je osvojila evropsko prvenstvo v Franciji pred štirimi leti. Ruben Dias (24), Bernardo Silva (26), Bruno Fernandes (26), Diogo Jota (24), Andre Silva (25) in Joao Felix (21) vstopajo v svoja najboljša nogometna leta in bi tudi brez prvega zvezdnika v ekipi veljali za ene izmed favoritov na prvenstvu. "Kar lahko rečem je to, da Portugalska že dolgo časa ni vstopila na veliko tekmovanje zgolj z namero sodelovanja v njem. Portugalska vstopa v velike turnirje z namero, da na njih zmaga," je samozavesten selektor Santos.

Reprezentanaca Portugalske na treningu pred prvo tekmo proti domačim Madžarom.

V skupini "smrti" še Nemci, Francozi in Madžari Santos svojo ekipo na igrišče najpogosteje pošlje v formaciji 4-4-2. V osrčju obrambe sta poleg Pepeja na bočnih položajih mu družbo po navadi delata Joao Cancelo (njegov nastop na prvenstvu je vprašljiv zaradi pozitivnega testa za covid-19) in Raphaël Guerreiro. Vprašanje je, ali bo partner Pepeja v sredini obrambe igralec Manchester Cityja Dias, ali bolj izkušeni igralec Lilla Fonte. V sredini igrišča bosta verjetno igrala dva bolj obrambno usmerjena igralca, ki bosta s svojim trdim delom osvobodila bolj ustvarjalna Fernandesa in Bernarda Silvo. V konici napada ima poleg standardnega Ronalda, Santos na voljo tri vrhunske napadalce Joto, Andreja Silvo in Felixa. Kdorkoli bo partner Cristiana, bo moral veliko dela opraviti tudi v obrambni fazi igre, saj se od 36-letnega zvezdnika Juventusa že dolgo ne pričakuje zavzetost v bolj "delavskih" trenutkih tekme. V obrambi torej Portugalci večinoma zavzemajo položaje v formaciji 4-2-3-1. V skupini s Francijo, Nemčijo in Madžarsko si aktualni evropski prvaki ne bodo mogli privoščiti veliko spodrsljajev. Aktualni svetovni prvaki Francozi v turnir vstopajo kot jasni favoriti. Nemci so po vrnitvi izkušenih Matsa Hummelsa in Thomasa Müllerja kljub neuspehu na zadnjem svetovnem prvenstvu zelo nevarni. Madžari po kakovosti igralcev mogoče niso v ospredju, ampak domačini so s pomočjo hrupnih navijačev lahko zelo nevarni za favorizirane nasprotnike. Vsaka izgubljena točka proti njim je za Francoze, Nemce ali Portugalce lahko že usodna v boju za napredovanje iz skupine.

Cristiano Ronald(o) Reagan Ste vedeli, da je Cristiano Ronaldo svoje ime dobil po nekdanjem ameriškem predsedniku Ronaldu Reaganu, katerega veliki ljubitelj je bil Ronaldov oče? Po besedah Cristiana je njegov oče Jose tudi malo preveč ljubil alkoholne pijače. Zanimiva sta tudi vzdevka, ki sta zvezdnika spremljala v mlajših letih. Klicali so ga "jokica" in "mala čebelica". Prvi naziv si je mali Cristiano prislužil, ker je pogosto jokal, ko se stvari niso iztekle tako, kot si je želel. Drugega pa zato, ker je bil na igrišču "hiter kot čebela". Kljub njegovi hitrosti pa se vsi rekordi, ki jih je v svoji karieri dosegel, skoraj ne bi zgodili, če ne bi posredoval njegov prijatelj Albert Fantrau. Cristiano je namreč potrdil, da je Albert v mlajših letih zavrnil priložnost, da se pridruži eni od nogometnih akademij na Portugalskem. Namesto njega se je akademiji pridružil danes legendarni napadalec. Ko ga je Ronaldo pozneje vprašal, zakaj je zavrnil sodelovanje, mu je prijatelj odgovoril: "Boljši si od mene."

Tudi, če Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro po finalu na slovitem Wembleyju ne dvigne zmagovitega pokala, bo njegov prijatelj lahko mirno spal z mislijo na odločitev, ki je toliko let nazaj spremenila potek nogometne zgodovine.