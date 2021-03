Zgodovinski večer Messija z lastnim podvigom 'začinil' še Dest

Z zanimivo anekdoto je po tekmi postregel domači trener Imanol Alguacil, ki je dejal, da je že po prvi medsebojni tekmi v prvenstvu v tej sezoni – Barcelona je na Camp Nouu z veliko mero sreče sredi decembra zmagala z 2:1 – Koemanu dejal, da se bodo s takšno igro potegovali za naslov. "Barcelona je v tem trenutku najboljša v prvenstvu in prva kandidatka za zmago," je menil Alguacil, ki se z varovanci pripravlja tudi na težko pričakovani (prestavljeni) lanski pokalni finale z največjim tekmecem, Athletic Bilbaom. Seviljski stadion La Cartuja bo povsem baskovski obračun gostil 3. aprila, žal spet brez gledalcev, ki so bili glavni razlog za prvotno prestavitev.

Z goloma se je izkazal tudi bočni branilec in ameriški reprezentant Sergino Dest, po tekmi pa je pohvalil v zadnjem času rahlo spremenjen igralni sistem Barcelone, ki mu očitno zelo ustreza. Dest se po lanskem prestopu iz Ajaxa ni najbolje znašel v novi sredini, a v San Sebastianu je po svojem sploh prvem golu v španskem prvenstvu hitro dosegel še enega in svoji ekipi pomagal do ene najvišjih zmag zadnjih sezon.

Dejstvo, da so Katalonci blesteli ravno v San Sebastianu, ki je bil v tem tisočletju že tolikokrat usoden tudi za najboljše Barcine ekipe, je še podkrepilo ocene, da je "Blaugrana" v tem trenutku morda celo v najboljši formi v sezoni. Razlika za vodilnim Atletico Madridom spet znaša vsega štiri točke, spet pa se je Barca prebila pred večnega rivala, Real Madrid, na drugo mesto. Neporažena je že 18 prvenstvenih tekem.

Lionel Messi je odigral rekordno, 768. uradno tekmo za Barcelono in prehitel legendarnega vezista Xavija Hernandeza, poleg Argentinca pa je dva gola, kot že rečeno, prispeval tudi ameriški reprezentant Dest, ki v zadnjem času na bočnem položaju blesti skupaj z Jordijem Albo, ki seveda "operira" na nasprotni strani igrišča. Koeman medtem uživa v sadovih svoje spremembe taktične postavitve s tremi branilci, ki je "osvobodila" Albo in (predvsem) Desta.

Dest: Imam več prostora in več sodelujem

"Ta postavitev mi res ustreza in ekipi gre dobro. Imam več prostora in več sodelujem," je za klubsko televizijo Barca TV povedal Dest. "Res se počutim dobro, igram skoraj kot krilni napadalec in res mi je lahko igrati v tej ekipi. Res sem srečen. Neverjetno je zmagati s 6:1 proti izvrstnemu tekmecu. Vesel sem tudi zato, ker sem dosegel dva gola in pomagal ekipi. Prvič sem zadel v prvenstvu in občutki so res dobri."

Dest je celo kot prvi ameriški reprezentant dosegel dva gola na eni tekmi v Primeri Division, v kateri sta (če ne štejemo v Ameriki rojenega nekdanjega italijanskega reprezentanta Giuseppeja Rossija) doslej zadela le še Jozy Altidorein Yunus Musah. Dest se je Barceloni priključil pred začetkom aktualne sezone, prišel pa je iz Ajaxa, ki so mu Katalonci odšteli 20 milijonov evrov. Začel je spodbudno in bil med boljšimi posamezniki poraza na oktobrskem "el clasicu" proti Real Madridu (1:3), gol je dosegel tudi na obračunu Lige prvakov s kijevskim Dinamom, a se nato tudi po zaslugi poškodbe umaknil precej v ozadje. Toda zdaj se očitno vrača, uslišal pa je tudi Koemanove kritike, potem ko je legendarni branilec in zdaj trener Barce dejal, da mora Dest uriti svojo zbranost. Skupno je zdaj odigral že 35 tekem v vseh tekmovanjih in prispeval tri zadetke.