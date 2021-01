Rekordnih 40 pozitivnih primerov v Premier League

V zadnjem krogu testiranj je bilo med 2295 testi od ponedeljka, 28. decembra, do konca leta 28 pozitivnih izvidov, od petka do nedelje pa še dodatnih 12. Vodstvo angleškega prvenstva je zapisalo, da ima kljub porasti primerov covida-19 "popolno zaupanje v nadaljevanje domačega prvenstva", medtem ko je Velika Britanija spet zaprla državo in izvedla karanteno. Štiri tekme so zaradi koronavirusa že prestavili, pri Manchester Cityju je ta čas pozitivnih pet nogometašev, ki so v samoosamitvi, v karanteni so tudi štiri nogometašice ženske ekipe.

"Z nizkim številom skupno pozitivnih testov pri večini klubov imamo v vodstvu lige zaupanje v svoje proticovidne protokole, podpira nas vlada in verjamemo, da bodo tekme potekale po urniku," so v vodstvu lige zapisali v izjavi za javnost.