Rekordnih šest sodnic bo delilo pravico na svetovnem prvenstvu

Jasno je, da je med nogometnimi navijači in dolgo časa tudi nogometaši in trenerji vladalo prepričanje, da ženske sodnice niso dovolj dobre, da bi sodile na tekmah moškega nogometa. Lahko bi šli korak dlje in rekli, da še vedno med določenim odstotkom ljubiteljev nogometa vlada to prepričanje, če ne celo bolj ciničen in šovinističen pogled na ženske sodnice. A svetovno prvenstvu v Katarju, državi kjer so osnovne pravice žensk v veliki večini vezane na njihove moške "varuhe", je odlična priložnost, sodnice dokažejo iz kakšnega testa so.

Američanka Kathryn Nesbitt, ena od treh pomočnic sodnikov, ki bodo sodile na svetovnem prvenstvu je z veseljem sprejela vabilo Fife: "Mislim, da smo vsi sodniki smo bili povabljeni, ker smo na približno enaki ravni. Vsi smo si zaslužili mesto tu. Točno tako se počutimo, kot eno moštvo." Nesbittova je potrdila tudi, da bodo sodnice na tekmah nosile enake uniforme kot njihovi moški kolegi. Eden od sodnikov na prvenstvu, Maročan Ismail Elfath verjame, da je prisotnost sodnic na prvenstvu popolnoma zaslužena. "Nas (sodnike op. a.) ne preseneča prisotnost naših kolegic v FIFA ekipi. Tu so zasluženo, ne zato ker so ženske, ampak zato, ker si zaslužijo biti tu zaradi svojih sposobnosti na igrišču. Vsi, tudi sodniki sanjamo o nastopu na Svetovnem prvenstvu. O tem smo nekateri sanjali zadnjih 15, 20 let. Pripravljeni smo," je zagotovil samozavestni Maročan.