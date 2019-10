Rekordno: Leicester z devetimi zadetki osramotil Southampton

Southampton je v minulih sezonah slovel kot ekipa, ki prejema malo zadetkov. V tej sezoni so svetniki sicer že nekajkrat dokazali, da njihova obramba ni več na nivoju iz prejšnjih let, a tega, kar so si privoščili v petkovem večeru, ni pričakoval nihče. Leicester City jim je na St. Mary's Stadiumu nasul kar devet zadetkov.

Southampton - Leicester

Prvi gol na tekmi je v deseti minuti dosegel branilecBen Chilwell. Tik za tem je sledila izključitev domačega Ryana Bertranda, nato pa sta v razmaku dveh minut v polno merila še Youri Tielemans in še Ayoze Perez. Srečanje je bilo v 19. minuti praktično že odločeno, kljub temu pa so gostje nadaljevali z izjemno igro in so v nadaljevanju nemočne svetnike povsem ponižali. Do odmora je v polno drugič na srečanju meril poletni prišlek iz Newcastla, tik pred koncem prvega dela pa še Jamie Vardy. Angleški napadalec je v drugem delu dosegel še dva zadetka, po enega pa sta dodala Perez za hat-trick in James Maddison.

To je bila najvišja gostujoča zmaga v 131-letni zgodovini angleškega prvenstva in obenem izenačitev najvišje zmage, odkar se igra Premier League. Leta 1995 je Manchester United doma prav tako z 9:0 razmontiral Ipswich Town. Leicester City je zmago vsaj začasno skočil do drugega mesta na prvenstveni razpredelnici, medtem ko Southampton kot vse kaže letos čaka boj za obstanek. Četa Ralpha Hasenhuttla je trenutno šele 18.