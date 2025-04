Rekordno število posredovanj VAR v La Ligi, največkrat v korist Barcelone

Španski mediji so se razpisali o statistiki posredovanj VAR v španskem nogometnem prvenstvu. Šest krogov pred koncem je število posredovanj sodnikov v VAR sobah rekordno, največkrat pa so spremenili odločitve v korist Barcelone.

Po 32 odigranih krogih so sodniki v VAR sobi že 162-krat spremenili odločitve glavnih sodnikov. Do zdaj je bila po številu posredovanj rekordna sezona 2022/23, ko je VAR posredoval v 179 primerih. Ker je ostalo še šest krogov in je bilo v prejšnjih sezonah število posredovanj v zadnjih krogih večje, bo ta sezona zagotovo rekordna. Rekorden krog po številu posredovanj je bil 31., ko so sodniki v VAR sobi kar 13-krat spremenili odločitev glavnega sodnika na zelenici. Predsednik španskega sodniškega tehničnega odbora Luis Medina Cantalejo je v preteklosti večkrat dejal, da bi VAR moral posredovati zgolj v primeru jasnih in očitnih napak glavnih sodnikov.

Sodnik Maurizio Mariani in Barcelonin nogometaš Lamine Yamal FOTO: AP icon-expand

Španski časnik AS poroča, da je za večje število posredovanj najverjetneje krivo večje število napak sodnikov, predvsem pri rdečih kartonih. Drugi dejavnik naj bi bila tudi tehnologija polavtomatiziranega prepovedanega položaja. Letos je VAR preklical 36 golov zaradi prepovedanega položaja v primerjavi z 22 primeri v prejšnji sezoni. Barcelona se je najpogosteje znašla na pravi strani VAR odločitev, saj so sodniki v VAR sobah 13 odločitev glavnih sodnikov spremenili njim v prid. Athletic Bilbao je v tej statistični prvini izenačen z Barco. Katalonci pa so bili "žrtve" spremenjenih odločitev le šestkrat. Pri Barcinem večnem tekmecu Real Madridu je stanje popolnoma drugačno. V kar 15 primerih so sodniki odločitve, ki so sprva bile njim v prid, spremenili v prid nasprotnika. Le šest odločitev so sodniki v VAR sobi spremenili v prid Reala. V primeru, da VAR-a v španskem prvenstvu ne bi bilo, bi imel Real sedem točk več na prvenstveni lestvici, Barcelona pa pet.

Carlo Ancelotti FOTO: AP icon-expand