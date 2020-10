Sežana z zmago proti Olimpiji skočila na vrh, remi Domžal in Mure

Tabor, ki je na domačem igrišču v tej sezoni stoodstoten, je z golomaDjala Aldairjaprišel do druge zmage zaporedoma in vsaj začasno tudi do vrha lestvice. Olimpija pa je prekinila niz treh tekem brez poraza, obenem pa na gostovanjih še vedno čaka na prvo slavje.

Ljubljančani, ki so pogrešali nekaj nogometašev, tudi Mihaila Caimacova, Angela Ljaskova inMichaela Pavlovića, so odločno začeli tekmo in povedli v enajsti minuti, potem ko jeĐorđe Ivanović na levi strani na kratko podal v notranjost do Timija Maxa Elšnika, ta pa je sprožil iz prve in žogo ob bližnji vratnici poslal v mrežo za 1:0.

Kraševci pa so izenačili že šest minut pozneje, ko je Hristos Rovas z glavo žogo v kazenskem prostoru vrnil doDjala Aldairja, ta pa je zadel s približno 12, 13 metrov. V 23. minuti jeMario Babićzapravil novo priložnost domačinov, tudi sicer pa so bili gostitelji, ki so igrali brez kaznovanega Kevina Grobryja, tisti, ki so imeli pobudo, a večjih priložnosti ni bilo več.

V uvodu drugega polčasa z izjemo poskusa Jana Andrejašiča, ustavil ga jeJan Koprivec, in Ivanovića, ki je zgrešil z leve strani, ni bilo posebej razburljivo, je pa v 61. minuti kmalu po vstopu v igro nase spet opozorilLeon Sever, ki je z 20 metrov zatresel prečko vrat Olimpije.

V 67. minuti pa so Kraševci povedli. Mario Babićje najprej sprožil z roba kazenskega prostora in zadel vratnico, odbito žogo pa je v mrežo spet pospravilDjalo Aldair. V 72. minuti je z 20 metrov znova poskusil Sever, a bil premalo natančen, tako kot na drugi straniAndres Vombergar v 76. minuti, ko je poskusil s strelom z glavo.

Tabor bo v 9. krogu v sredo gostoval v Novi Gorici, Olimpija pa bo dan pozneje gostila mestnega tekmeca Bravo.