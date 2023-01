Remi brez golov med razglašenima velikanoma na Anfieldu

Jürgen Klopp je zagotovo upal, da bo svojo tisočo tekmo v trenerski karieri dočakal z lepšo popotnico. Njegovi Redsi so ligaško leto 2023 odprli z dvema porazoma in so bili pred derbijem s Chelseajem šele deveti. A še slabše je kazalo londonskim modrim, ki so bili mesto za svojimi rivali z Anfielda. Tudi zato je Todd Boehly v januarju široko odprl svoj mošnjiček, Chelsea je namreč doslej zapravil že več kot 180 milijonov evrov. Mikhajlo Mudrik, ki je stal kar 100 milijonov, je bil prvič v kadru, a le na klopi, medtem ko je prišlek iz Monaca Benoit Badiashile drugič zapored začel v osrčju obrambe.

Pred začetkom sezone bi pričakovali, da bosta tokratna nasprotnika bila boj za premierligaški naslov, a realnost je zaenkrat povsem drugačna. In poznala se je tudi v predstavi obeh moštev, ki v prvem polčasu še zdaleč nista navdušila. Tako na eni kot drugi strani je bilo ogromno individualnih napak, česar pa napadalci v prvih 45 minutah niso znali izkoristiti. Že v tretji minuti je Kai Havertz sicer premagal Alissona, a je po ogledu počasnega posnetka hitro postalo jasno, da bo zadetek razveljavljen. Thiago Silva je bil namreč pred tem v prepovedanem položaju, tako da je ostalo pri 0:0.