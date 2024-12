Remi Celja in Nafte

Celjani so v Lendavo prišli z lepo popotnico, med tednom so v konferenčni ligi doma s 3:3 remizirali proti poljski Jagiellonii. V domačem prvenstvu so varovanci španskega stratega Alberta Riere zmagali na zadnjih dveh tekmah, a si proti Nafti privoščili spodrsljaj in zapravili priložnost, da bi sami skočili na drugo mesto lestvice.

Celje je po tretjem remiju v sezoni zdaj pri 30 točkah in je drugo, a le po zaslugi boljših medsebojnih tekem, saj sta pri 30 točkah tudi Maribor in Koper. Za vodilno Olimpijo, ki jo tekma tega kroga še čaka, imajo pet točk zaostanka.

Nogometaši Nafte so dvoboj pričakali na zadnjem mestu v slovenskem prvenstvu, doslej so zbrali le po dve zmagi in remija. A danes so Lendavčani z borbeno igro na domačem terenu prekinili niz treh zaporednih porazov in iztržili deveto točko v sezoni. S tem so na predzadnjem mestu prehiteli Domžalčane, s katerimi so točkovno poravnani.

Celjani so hitro prevzeli posest nad žogo in nakazali, kako bo potekala današnja tekma. A pravih priložnosti kar nekaj časa ni bilo. Prvi strel v okvir gola je po dobrih 20 minutah prišel po zaslugi Aljoše Matka, ki se je smukal v kazenskem prostoru Nafte, a prešibak poskus ni povzročil veliko dela domačemu vratarju Žanu Mauriciu.