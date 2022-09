Remi Gorice in Mure, Celjani slavili v Kopru

Ekipi sta v uvodnih minutah pokazali enakovredno igro s kar nekaj polpriložnostmi, predvsem Novogoričani so kar nekajkrat poskušali s streli, tudi z razdalje, a noben ni bil posebej nevaren. Dotlej najnevarnejši strel so gledalci videli v 34. minuti, ko je v kazenskem prostoru iz prve poskusil Jošt Urbančič, a prešibko za Matka Obradovića.

Celjani počasi prihajajo na raven, na katero po vseh okrepitvah tudi računajo. Tokrat so z zelo dobrim prvim polčasom in dovolj dobrim drugim vzeli skalp pokalnemu prvaku in se mu na tretjem mestu na lestvici približali na dve točki. Zdaj jih imajo 13, Koper je pri 15, vodilna Olimpija pa je pri 21, ob tem pa ima še tekmo v dobrem.

Celjani, pri katerih je zaigral tudi Denis Popović, ki je nedavno okrepil zasedbo Romana Pilipčuka, so prvi polčas povsem zasluženo dobili, saj so bili precej boljši tekmec, si priigrali več strelov in priložnosti, dvakrat pa so tudi zadeli.

V 29. minuti je mrežo domačih načel Charles Ikwuemesi, ki je zadel z glavo iz bližine po podaji Grigorija Morozova, v 40. minuti pa se je Ikwuemesi izognil prepovedanemu položaju in stekel proti kazenskemu prostoru Kopra, nato žogo oddal v sredino do Gbambla, ki jo je poslal v praktično prazno mrežo za 2:0.

Pri domačih, ki so morali v 23. minuti poseči po prvi menjavi zaradi poškodbe Aleksandra Rajčevića, je bil v prvem polčasu nevaren zgolj poskus Andreja Kotnika v deseti minuti, a je prvi strelec lige žogo z osmih metrov poslal čez gol.

Trener domačih Zoran Zeljković je ob polčasu posegel še po dveh menjavah v poskusu, da reši, kar se je rešiti dalo. Čeprav so gostitelji nekoliko odločneje začeli drugi del, pa je v 54. minuti Ikwuemesi znova opozoril nase, a zadel le zunanji del mreže.

V 67. minuti so imeli lepo priložnost za zmanjšanje zaostanka tudi domači, ko je Anis Jašaragić že šel mimo Matjaža Rozmana, ki je šel daleč iz vrat, a nato preveč okleval s strelom (sicer močno na levi strani), tako da mu je na koncu prav Rozman strel blokiral.

Dve minuti pozneje si je Ikwuemesi pri reševanju žoge zvil gleženj in moral iz igre, v 77. minuti pa je priložnost Kopra spet zapravil Kotnik, pozneje je igrišče zapustil zaradi poškodbe, z novim previsokim strelom.

V 80. minuti so spet zagrozili Celjani, poskus Vasilija Janjičića pa je obranil Adnan Golubović. Dvoboj teh dveh je sledil tudi v 82. minuti, spet pa je bil uspešnejši koprski vratar po sicer nevarnem strelu z 20 metrov. Golubović se je v 89. minuti izkazal v dvoboju z Gbamblom.

V sodniškem dodatku je drugi rumeni karton in posledično rdečega dobil Ivan Božić, a to ni več posebej vplivalo na igro. Koper bo prihodnjo nedeljo v devetem krogu gostoval pri Muri, Celje pa bo dan prej gostilo Olimpijo.

Izida, osmi krog:

- petek, 2. september:

Gorica - Mura 0:0

Koper - Celje 0:2 (0:2)