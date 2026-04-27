Remi Lazia in Udineseja, Cagliari ugnal Atalanto

Nogometaši iz Vidma so vodilni zadetek dosegli v 11. minuti. Jurgen Ekkelenkamp je žogo prepustil Kingsleyju Ehizibueju, ki mu iz neposredne bližine ni bilo težko premagati domačega vratarja Edoarda Motte. Ekkelenkamp je bil blizu zadetku še v 34. minuti, ko je nevarno meril s prostega strela z roba šestnajstmetrskega kazenskega prostora, a je žoga za las zletela mimo desne vratnice domačih vrat. To je bilo tudi vse, kar se je omembe vrednega zgodilo v prvem polčasu, v katerem je imel Udinese terensko premoč. Lazio je v drugi polčas krenil bolj odločno, kar jim je prineslo izenačenje. V 50. minuti so gostje iz svojega kazenskega prostora izbili žogo do Luce Pellegrinija, ki je silovito sprožil in zadel desni zgornji kot gostujočih vrat. Rimljani bi lahko v 73. minuti prišli do vodstva. Gustav Isaksen je odlično sprejel žogo po podaji v kazenski prostor in sprožil proti spodnjemu desnemu kotu gostujočih vrat, a je vratar Maduka Okoye s sijajno obrambo žogo odbil v vratnico.

Toda sedem minut kasneje je Lazio vendarle zadel za 2:1. Pedro je dobro sprejel podajo Tome Bašića in žogo poslal v desni zgornji kot Udinesejevih vrat. Sledila je dramatična končnica, v kateri sta si obe moštvi priigrali še nekaj zrelih priložnosti, a natančnejši so bili gostje iz Vidma. Arthur Atta je namreč v 86. minuti zatresel Lazievo mrežo, potem ko se je žoga srečno odbila do njega. Isti igralec je v tretji minuti sodnikovega podaljška poskrbel za nov šok za navijače Lazia, saj je domačega vratarja Motto premagal s strelom po tleh ob desni vratnici. Zaključek tekme ni bil za tiste s slabim srcem. Najprej je igralec Lazia Alessio Romagnoli v 95. minuti zadel vratnico po strelu z glavo. Le nekaj sekund za tem pa je Daniel Maldini podajo Pedra pretvoril v zadetek in postavil končni izid 3:3. Pred srečanjem v Rimu so nogometaši Cagliarija z zmago nad sedmouvrščeno Atalanto naredili pomemben korak k obstanku v Serie A. Takšen razplet so nakazovale že uvodne minute srečanja, v katerih je z dvema zadetkoma zablestel senegalski napadalec Paul Mendy.

Najprej je že v prvi minuti po predložku Michela Adopoja žogo z glavo preusmeril v gostujočo mrežo, sedem minut za tem pa se je v kazenskem prostoru dokopal do žoge, ki se je po njegovem strelu odbila od enega izmed gostujočih nogometašev in končala v mreži. Za Cagliari je hladen tuš sledil ob koncu polčasa, ko je v razmaku petih minut dvakrat zadel Gianluca Scamacca. Slednji je prvič premagal domačega vratarja v 40. minuti, ko je žogo poslal v mrežo s strelom ob desni vratnici. Pet minut kasneje pa je po podaji Giorgia Scalvinija zadel s strelom po sredini vrat in izid izenačil na 2:2. Odločilni trenutek na srečanju se je zgodil v 47. minuti. Žoga se je v gostujočem kazenskem prostoru odbila do Gennara Borrellija, ki jo je poslal v mrežo z nizkim strelom ob levi vratnici.

Izidi italijanske Serie A, 27. april:

Cagliari - Atalanta 3:2 (2:2) Lazio - Udinese 3:3 (0:1)