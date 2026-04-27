Nogomet

Remi Lazia in Udineseja, Cagliari ugnal Atalanto

Rim, 27. 04. 2026 23.20 pred enim dnevom 3 min branja 1

Avtor:
STA
Cagliari - Atalanta

V italijanskem nogometnem prvenstvu sta bili danes odigrani zadnji tekmi 34. kroga. Lazio in Udinese sta se razšla z izidom 3:3, Cagliari pa je nekoliko presenetljivo s 3:2 premagal Atalanto in jo še oddaljil od mest, ki vodijo v evropske pokale.

Lazio - Udinese
Lazio - Udinese
Nogometaši iz Vidma so vodilni zadetek dosegli v 11. minuti. Jurgen Ekkelenkamp je žogo prepustil Kingsleyju Ehizibueju, ki mu iz neposredne bližine ni bilo težko premagati domačega vratarja Edoarda Motte. Ekkelenkamp je bil blizu zadetku še v 34. minuti, ko je nevarno meril s prostega strela z roba šestnajstmetrskega kazenskega prostora, a je žoga za las zletela mimo desne vratnice domačih vrat.

To je bilo tudi vse, kar se je omembe vrednega zgodilo v prvem polčasu, v katerem je imel Udinese terensko premoč. Lazio je v drugi polčas krenil bolj odločno, kar jim je prineslo izenačenje. V 50. minuti so gostje iz svojega kazenskega prostora izbili žogo do Luce Pellegrinija, ki je silovito sprožil in zadel desni zgornji kot gostujočih vrat.

Rimljani bi lahko v 73. minuti prišli do vodstva. Gustav Isaksen je odlično sprejel žogo po podaji v kazenski prostor in sprožil proti spodnjemu desnemu kotu gostujočih vrat, a je vratar Maduka Okoye s sijajno obrambo žogo odbil v vratnico.

Toda sedem minut kasneje je Lazio vendarle zadel za 2:1. Pedro je dobro sprejel podajo Tome Bašića in žogo poslal v desni zgornji kot Udinesejevih vrat. Sledila je dramatična končnica, v kateri sta si obe moštvi priigrali še nekaj zrelih priložnosti, a natančnejši so bili gostje iz Vidma. Arthur Atta je namreč v 86. minuti zatresel Lazievo mrežo, potem ko se je žoga srečno odbila do njega.

Isti igralec je v tretji minuti sodnikovega podaljška poskrbel za nov šok za navijače Lazia, saj je domačega vratarja Motto premagal s strelom po tleh ob desni vratnici. Zaključek tekme ni bil za tiste s slabim srcem. Najprej je igralec Lazia Alessio Romagnoli v 95. minuti zadel vratnico po strelu z glavo. Le nekaj sekund za tem pa je Daniel Maldini podajo Pedra pretvoril v zadetek in postavil končni izid 3:3. Pred srečanjem v Rimu so nogometaši Cagliarija z zmago nad sedmouvrščeno Atalanto naredili pomemben korak k obstanku v Serie A. Takšen razplet so nakazovale že uvodne minute srečanja, v katerih je z dvema zadetkoma zablestel senegalski napadalec Paul Mendy.

Najprej je že v prvi minuti po predložku Michela Adopoja žogo z glavo preusmeril v gostujočo mrežo, sedem minut za tem pa se je v kazenskem prostoru dokopal do žoge, ki se je po njegovem strelu odbila od enega izmed gostujočih nogometašev in končala v mreži. Za Cagliari je hladen tuš sledil ob koncu polčasa, ko je v razmaku petih minut dvakrat zadel Gianluca Scamacca. Slednji je prvič premagal domačega vratarja v 40. minuti, ko je žogo poslal v mrežo s strelom ob desni vratnici.

Pet minut kasneje pa je po podaji Giorgia Scalvinija zadel s strelom po sredini vrat in izid izenačil na 2:2. Odločilni trenutek na srečanju se je zgodil v 47. minuti. Žoga se je v gostujočem kazenskem prostoru odbila do Gennara Borrellija, ki jo je poslal v mrežo z nizkim strelom ob levi vratnici.

Izidi italijanske Serie A, 27. april:

Cagliari - Atalanta 3:2 (2:2)

Lazio - Udinese 3:3 (0:1)

Kompany in Enrique laskata drug drugemu: 'Težjega izziva v polfinalu ne bi mogli imeti'

Šeško z zadetkom Unitedu pomagal narediti velik korak proti Ligi prvakov

KOMENTARJI1

borjac
28. 04. 2026 09.30
Forca Roma !!
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Melania navdušila v belem kostimu, dodala je drzen klobuk
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Od tihe Anje do podjetnice z vizijo
Od tihe Anje do podjetnice z vizijo
vizita
Portal
Navaden glavobol je bil v resnici počena žila v možganih
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
